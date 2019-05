Milan, Adani e il digiuno di Piatek: "Senza i goal di lui rimane pochino"

Daniele Adani ha commentato a 'Sky Sport' il digiuno di Piatek: "Senza i goal di lui rimane poco, spero metta altro aldilà dei goal".

Il digiuno di Kszysztof Piatek continua. L'attaccante polacco del non segna dallo scorso 6 aprile, dalla partita in trasferta con la . Anche contro la Fioreentina, l'ex è rimasto a secco.

Sono 6 le partite tra campionato e Coppa in cui il classe 1995 non ha trovato il goal, per un totale di 456 minuti complessivi, l'astinenza per lui più lunga da quando è arrivato in Italia.

Daniele Adani, opinionista di Sky Sport, ha commentato il momento di Piatek e ha affermato che il polacco è un attaccante che, oltre al goal, offre poco alla squadra.