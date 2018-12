Milan ad Atene, Cutrone sulle orme di Inzaghi in Europa: stessa media goal

Il Milan torna ad Atene dove Filippo Inzaghi fu decisivo: Patrick Cutrone ha una media goal simile (0,59) a quella di Superpippo (0,61) in Europa.

Un match decisivo per il cammino in Europa League in una città che rievoca dolci ricordi: il Milan torna ad Atene per sfidare l'Olympiacos nell'ultimo turno in una gara da dentro o fuori. I rossoneri si affidano a Patrick Cutrone, bomber di coppa sulle orme di Pippo Inzaghi, che in terra greca ha lasciato un segno indelebile.

Sono ancora vive nella mente dei tifosi rossoneri le immagini di Inzaghi che sigla la doppietta allo Stadio Olimpico Spyros Louis (dove gioca l'AEK) nella finale-rivincita di Champions League contro il Liverpool: Cutrone avrà meno riflettori addosso in un appuntamento sicuramente meno blasonato, ma comunque importante.

La squadra di Gattuso scenderà in campo al Karaiskakis, ma si affiderà ancora ad un bomber italiano: la media-goal di Cutrone nelle coppe europee fin qui è di 0,59 reti a partita per un totale di 10 goal in 17 presenze. Una media che si avvicina incredibilmente a quella archiviata da Pippo Inzaghi, che con 70 reti in 115 presenze ha chiuso con 0,61 goal a partita.

Cutrone sulle orme di Inzaghi: il classe '98 ricorda Superpippo sia nelle caratteristiche tecniche che nel temperamento. Ancora una volta il Milan si affida al suo cannoniere italiano per scrivere un'altra pagina di calcio europeo nella terra di Atene.