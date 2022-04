Milan a un passo da Botman: chiusura vicina con il Lille per luglio

Mesi e mesi di corteggiamento e ora, finalmente, la luce in fondo al tunnel. Il Milan sta per mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione: Sven Botman, centrale del Lille, è a un passo dai rossoneri, vicini a trovare l'accordo definitivo con i francesi per luglio. A riportarlo è Sky Sport.

Botman è uno dei principali profili seguiti e trattati negli scorsi mesi dal Milan, che aveva provato a portarlo in Serie A già a gennaio, salvo scontrarsi con le richieste eccessive del Lille. La fumata bianca, salvo sorprese, è stata solo rimandata di qualche mese.

Il Milan sembra essere dunque sul punto di superare la concorrenza di altre formazioni europee per Botman: prima tra tutte il Newcastle, che a gennaio aveva provato con decisione, ma inutilmente, a mettere le mani su Botman.

Il centrale olandese, 22 anni, fino al 2021 nel giro della Nazionale Under 21 oranje, in questa stagione ha collezionato 21 presenze in Ligue 1 e 5 in Champions League, competizione nella quale il Lille è stato eliminato agli ottavi dal Chelsea. Nella scorsa annata aveva conquistato il campionato assieme a Mike Maignan, che potrebbe ora ritrovare a Milano.

L'arrivo di Botman, se si dovesse concretizzare, andrebbe a colmare la lacuna lasciata dalla quasi certa partenza di Alessio Romagnoli: il mancino va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe accasarsi alla Lazio, la sua squadra del cuore, a parametro zero.