Milan, a Brescia in cerca di continuità: a sinistra si rivede Calhanoglu

Brescia-Milan è l'anticipo della 21ª giornata di Serie A: Ibrahimovic e compagni al Rigamonti cercano la terza vittoria consecutiva in Serie A.

Dopo e , il punta al tris. Mai in stagione i rossoneri sono riusciti a vincere tre partite in fila in : l’occasione per farlo si presenta contro il nel derby lombardo del venerdì, che anticipa la 21ª giornata di Serie A.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Stefano Pioli riparte dalle sue certezze, anche se con alcune novità. Rispetto all’undici anti-Udinese si rivedranno Calhanoglu e Musacchio, due dei punti fermi rossoneri: insieme a Romagnoli, Donnarumma, Hernandez e Suso sono tra i più utilizzati per minutaggio in stagione.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Quest’ultimo, però, la partita la guarderà dalla panchina, ormai sorpassato da Castillejo nelle gerarchie sulla fascia destra. Fuori Paquetà per i noti motivi, si prospetta una panchina per Bonaventura e anche per Rebic, mattatore domenica scorsa: potrebbe essere ancora un’arma a gara in corso.

Per il resto, Pioli si affiderà ancora a Conti sulla fascia destra di difesa, data l’indisponibilità di Calabria, mentre a centrocampo la coppia Kessié-Bennacer va consolidandosi come una delle certezze, al pari di quella d’attacco formata da Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

Per quanto riguarda il Brescia, non sarà la serata di un grande come Mario Balotelli: il cartellino rosso rimediato contro il Cagliari gli impedirà di sfidare la squadra del suo cuore. Al suo posto dovrebbe essere riproposta la coppia Torregrossa-Donnarumma.

Sarà di fatto l’unica assenza di un Brescia che prova a costruirsi nuove certezze, anche facendo affidamento sui nuovi arrivi a centrocampo come Skrabb e Bjarnason. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina, ma insidiano Dessena e Romulo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Donnarumma