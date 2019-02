Milan, 70 milioni per il mercato di gennaio: rossoneri primi in Europa

I 70 milioni spesi per Paquetá e Piatek rappresentano un record per il Milan, club che in Europa ha sborsato più di tutti a gennaio.

Più che invernale, per il Milan quella andata da poco in archivio è stata una sessione paragonabile in tutto e per tutto ad una estiva: alla corte di Gattuso sono arrivati sia Paquetá che Piatek, già importanti nello scacchiere tattico del tecnico calabrese.

Due investimenti niente male per il 'Diavolo': 35 milioni (più eventuali bonus) per il brasiliano, altri 35 per il cartellino del polacco. Totale di 70 milioni che, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', rappresenta un record di spesa per l'Europa nell'ultimo mese di gennaio.

Nessuno nel vecchio continente ha sborsato più dei rossoneri, per nulla frenati dalle sanzioni UEFA che obbligheranno il club meneghino a raggiungere il pareggio di bilancio entro il 30 giugno 2021, data in cui i conti dovranno quadrare.

Un all-in sul mercato per cercare di dare la scossa definitiva in ottica conquista Champions League, obiettivo primario che rimpinguerebbe ottimamente le casse una volta raggiunto. Senza considerare i benefici riguardanti il botteghino per le gare interne.

Spesa resa ancor più ragguardevole se si considera che dagli unici tre giocatori ceduti non è stato racimolato un euro: Higuain resta di proprietà della Juventus che lo ha prestato nuovamente al Chelsea, Halilovic e Simic hanno saluto con la formula del prestito.

Alle spalle del Milan si attesta il PSG con i 45 milioni necessari per l'arrivo di Leandro Paredes dallo Zenit, mentre il gradino più basso del podio spetta al Bournemouth (35 milioni per Solanke e Mepham). Al quarto posto il Newcastle con 25 (24 per Almiron e 1 per il prestito oneroso di Barreca), poco più del Lipsia (19 milioni per Haidara).