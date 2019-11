Milan, 3/4 mesi per Duarte: operato per la frattura al calcagno

Leo Duarte è stato operato oggi in Svezia per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro. Rientrerà più o meno a marzo.

Il perde un altro giocatore in difesa. Si tratta di Leo Duarte, infortunatosi qualche giorno fa in allenamento e oggi operato al calcagno. Il giocatore brasiliano si rivedrà in primavera, come confermato dal club rossonero.

"AC Milan comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå ( ). L'operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi".

Il Milan nel reparto difensivo, per quanto riguarda i difensori centrali, si ritrova solo con Romagnoli e Musacchio adesso, anche se Caldara lavora per tornare ad avere il ritmo partita il prima possibile.

Certo è che adesso il calciomercato di gennaio, che già prevedeva il possibile acquisto di un difensore centrale (sulla lista dei desideri rossoneri c'è il nome di Demiral), diventa fondamentale.