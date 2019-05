Mike Dean, l'arbitro di Premier che fa il tifoso: impazzisce sugli spalti al goal del Tranmere Rovers

Mike Dean è uno degli arbitri più noti della Premier, ma nel tempo libero fa il tifoso del Tranmere: è sugli spalti e impazzisce al goal.

Mike Dean colpisce ancora. L'arbitro probabilmente più noto e 'particolare' della Premier League è in vacanza dopo la fine della stagione e passa il tempo facendo... il tifoso.

Il fischietto inglese è stato visto sugli spalti del New Lawn, lo stadio dei Forest Green Rovers, sostenere da capo-popolo il suo Tranmere Rovers, impegnato nei playoff promozione per salire dalla League Two alla League One.

Tranmere are going to Wembley and Mike Dean is absolutely bloody buzzing.pic.twitter.com/k7zsLnuQhx — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) May 13, 2019

Il Tranmere ha guadagnato la qualificazone alla finale di Wembley e Mike Dean ha festeggiato ed è impazzito da vero tifoso. Anche se non è la prima volta che finisce sotto la lente d'ingrandimento per le sue simpatie.

In questo caso però il contesto è un po' diiverso: si tratta di una partita del 2015 del contro l' . Al goal degli Spurs, Dean, fischietto incaricato, ha allargato le braccia come per festeggiare la rete e poi è corso curiosamente verso i giocatori che esultavano.

Un comportamento che non è stato ben visto da parte dei tifosi, soprattutto dell' , i quali temono anche Dean per una lunga serie di risultati negativi nei big match da lui arbitrati.

Dean nelle scorse settimane è anche diventato record-man per i cartellini rossi estratti in Premier League tagliando quota 100.