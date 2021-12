Mihajlovic 'stuzzica' la Juventus: "Nostra diretta concorrente, gara difficile per noi e per loro"

Sinisa Mihajlovic non ha peli sulla lingua, né quando parla dei suoi giocatori (in senso positivo o negativo) né quando si esprime sui suoi avversari. Non stupisce più di tanto quindi una sua dichiarazione alla vigilia della sfida di campionato tra il suo Bologna e la Juventus.

Non un semplice match contro un'avversaria di rango per il tecnico serbo, ma un vero e proprio scontro diretto per la parte alta della classifica.

"La Juve è una nostra diretta concorrente, dobbiamo andare in campo sapendo che se andiamo a 100 all’ora non si vince. I ragazzi hanno capito e sono fiducioso. La Juve è sempre la Juve. Dybala e Chiesa sono importanti per loro ma non cambia nulla che ci siano o meno, né per noi né per loro. Hanno giocatori importanti e hanno la stessa mentalità da anni. Ho sempre citato la Juve come modello per la gestione della squadra. Sarà una partita difficile per noi ma penso anche per loro. Dobbiamo fare una partita perfetta sperando che loro non siano in giornata".

Parole importanti quelle di Mihajlovic, che evidentemente considera il suo Bologna all'altezza per competere per gli stessi obiettivi a cui può aspirare la Juventus in questa stagione. Al momento i bianconeri sono settimi a quota 28 punti, mentre i rossoblù sono decimi con 24.

Certamente un modo con cui il mister intende stimolare i suoi ragazzi, che in questa stagione hanno mostrato dei miglioramenti sul piano della personalità e della convinzione nei propri mezzi rispetto alle ultime annate.