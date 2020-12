Mihajlovic svela i rigoristi del Bologna: "Svanberg o Vignato"

Orsolini infortunato, Barrow reduce da due errori dal dischetto: nuovi tiratori dagli undici metri per il Bologna.

Rivoluzione sui penalty per il . Sinisa Mihajlovic aveva infatti annunciato che i rossoblù avrebbero cambiato il tiratore dagli undici metri, dopo l'errore di Barrow all'ultimissimo secondo nel match infrasettimanale contro lo terminato sul 2-2.

Orsolini è il principale rigorista del Bologna, ma fino al ritorno il tecnico del club emiliano ha deciso di cambiare: Barrow aveva infatti già sbagliato dal dischetto in Coppa , tra l'altro sempre contro lo Spezia, ragion per cui è stato eliminato dalla lista dei rigoristi principali.

Dopo il pari contro il , Mihajlovic ha svelato i nuovi rigoristi:

"Vediamo chi gioca, sarà o Vignato o Svanberg. Se non giocano chiediamo all’arbitro di non darci rigori nel pre partita. Io ho sbagliato più rigori che punizioni in carriera, non sono adatto...".

Il Bologna giocherà l'ultima gara del 2020 contro l' il prossimo mercoledì. Poi ritorno in campo per il tre gennaio e dunque per l'Epifania: resta da capire quando tornerà Orsolini, ma il giovane esterno dovrebbe farcela per i primi del mese.

Una preoccupazione in meno per Mihajlovic, che deve fare i conti con l'assenza di dieci giocatori e con una gerarchia dei rigori rivoluzionata in attesa dello stesso Orsolini.