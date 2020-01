Mihajlovic racconta la malattia: "Ho avuto degli attacchi di panico, volevo spaccare la finestra"

Mihajlovic racconta la sua battaglia contro la leucemia: "Non sono un eroe. Volevo spaccare una finestra, mia moglie e i medici mi hanno fermato".

Il peggio sembra finalmente alle spalle e ora Sinisa Mihajlovic può finalmente raccontare la sua battaglia contro la leucemia. Una battaglia che il tecnico del ha tutta l'intenzione di vincere.

Mihajlovic, ospite del programma televisivo 'Verissimo', ha però confessato come i momenti difficili non siano certo mancati.

"Ho fatto tredici chemioterapie in cinque giorni, ma già dopo il terzo avevano annientato tutto. Il primo ciclo è stato il più pesante, mi sono venuti anche degli attacchi di panico che non avevo mai avuto perché ero chiuso in una stanza con l’aria filtrata: non potevo uscire e stavo impazzendo. Volevo spaccare la finestra con una sedia, poi mia moglie e alcuni infermieri mi hanno fermato, mi hanno fatto una puntura e mi sono calmato”.

Il tecnico serbo insomma non si sente un eroe, ma solo un uomo chiamato a vincere la battaglia più importante della sua vita.

“Non penso di essere un eroe, sono un uomo normale con pregi e difetti. Ho solo affrontato questa cosa per come sono io, ma ognuno la deve affrontare come vuole e può. Nessuno deve vergognarsi di essere malato o di piangere. L’importante è non avere rimpianti e non perdere mai la voglia di vivere e di combattere”.

Adesso, come detto, le cose sembrano andare nella giusta direzione anche se la partita non è ancora fnita.

"Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. I primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli bene sarebbe già un bel traguardo. Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così. Adesso ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato”.

Mihajlovic infine racconta quanto sia stato difficile nascondere alla sua famiglia cosa provava davvero nei momenti più brutti.