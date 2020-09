Mihajlovic avvisa Orsolini: "Se non si sveglia finisce in tribuna"

E' subito show nella prima conferenza della nuova stagione di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del , alla vigilia della trasferta contro il , come sempre è stato chiarissimo lanciando messaggi a tutti.

Nel mirino di Mihajlovic c'è ancora Riccardo Orsolini, giocatore già pungolato nella scorsa stagione e che aveva rimproverato al suo allenatore di non avergli parlato in privato.

Quindi il tecnico serbo promuove la riapertura degli stadi ma anche in questo caso non mancano le frecciate nei confronti del mondo politico.

"Era ora che aprissero: a Rimini in spiaggia la gente stava una sopra all’altra e gli stadi vuoti... Perché questo? Non lo so, non c’era una logica, come in tanti decreti fatti. A volte aprivano dei posti e ne chiudevano altri, senza logica... E gli stadi no, mah...”.