Mihajlovic in panchina, parla il primario: "Non sarà un episodio isolato"

Nonostante la pesante terapia che sta seguendo, Sinisa Mihajlovic era sulla panchina del Bologna contro il Verona. Il primario: "È stato scrupoloso".

La presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic alla guida del suo , nonostante le pesanti terapie cui si sta sottoponendo per curare la leucemia, non sarà un caso isolato. Lo ha assicurato ai microfoni dell'agenzia 'Ansa' il professor Michele Cavo, primario di ematologia all'Ospedale Sant'Orsola del capoluogo emiliano.

"Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni e posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato e mi riferisco alla possibilità di essere in campo".

Viste le conseguenze che la terapia anti-tumorale comporta, però, il tecnico serbo non potrà essere sempre fisicamente vicino alla squadra.

"Per contro ci saranno altri momenti, quando seguirà altri cicli di terapie, in cui questo, invece, non sarà possibile".

Sul campo, domenica sera, il Bologna ha pareggiato 1-1 contro gli scaligeri padroni di casa. Subito dopo la partita, Mihajlovic ha fatto ritorno in ospedale.