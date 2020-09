Mihajlovic è guarito dal coronavirus: torna a dirigere gli allenamenti

Doppio tampone negativo per Sinisa Mihajlovic, che da domani tornerà quindi a dirigere il Bologna per la ripresa degli allenamenti.

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic e per tutto il . L'allenatore serbo, dopo essere risultato positivo al coronavirus, ha oggi ricevuto l'esito negativo per il doppio tampone effettuato.

Mihajlovic da domani di nuovo con la squadra 💪💪💪



"Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra".

Lo scorso 23 agosto vi avevamo dato la notizia della positività di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo ha così vinto un'altra battaglia personale, dopo quella contro la leucemia che lo aveva portato lontano dai campi da calcio lo scorso anno.

Adesso è tutto rientrato e Mihajlovic potrà tornare a guidare il suo Bologna in un momento così delicato della stagione, a circa 10 giorni dall'inizio della nuova stagione.