Rabbia Mihajlovic dopo Genoa-Bologna: "Un campo di patate, vergogna!"

Il cade a Marassi e Sinisa Mihajlovic si stizzisce per il terreno di gioco. Il tecnico serbo, a 'Sky', al termine del match perso contro il pone l'accento sulle condizioni del prato del 'Ferraris'.

"Questo è un campo di patate, in nel ventunesimo secolo è una vergogna! Abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma una squadra tecnica in un campo così perde i tempi di gioco. Chi deve rompere il gioco si trova più facilmente".

Prato a parte, Mihajlovic vede bugiardo il punteggio finale.

"Non so come abbiamo perso, era impossibile farlo, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato la sconfitta".