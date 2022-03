Mihajlovic su Donnarumma: "Gli avevo consigliato di rimanere, ma ha scelto diversamente"

Gianluigi Donnarumma continua a far discutere, per quell'errore su pressione di Benzema - considerata fallosa da vari esponenti del PSG - che ha dato il là alla rimonta del Real Madrid sui francesi in Champions League.

Un episodio determinante per la fragorosa eliminazione dei francesi, che si erano presentati all'inizio della competizione come una delle favorite per la vittoria finale vista l'imponente campagna acquisti estiva (con nientemeno che Lionel Messi come ciliegina sulla torta).

Dell'errore di Donnarumma e della sua scelta di andare al PSG ha parlato anche in conferenza stampa il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che conosce come pochi altri il ragazzo.

"Non so se fosse fallo, sono quelle situazioni grigie che vanno interpretate dall'arbitro. Voi siete troppo cattivi con Donnarumma, sia i francesi che gli italiani: gli fate pagare tutto. Lui non ha fatto la scelta giusta: anch'io ho parlato con lui e gli avevo consigliato di rimanere, ma ha scelto così. Se non ci fosse stato Donnarumma l'Italia non avrebbe vinto l'Europeo, è stato il protagonista. È un bravo ragazzo comunque".

Un discorso da padre quello di Mihajlovic, che riprende il giovane portiere per una scelta da molti considerata discutibile ma lo difende anche da critiche eccessive.

Non ci sono molte persone più adatte per parlare di Donnarumma, visto che proprio Mihajlovic lo fece esordire in Serie A il 25 ottobre 2015 in Milan-Sassuolo, a 16 anni e 8 mesi.