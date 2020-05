Mihajlovic a Conceição: "Una delle migliori ali destre insieme a Figo"

Momento amarcord sicuramente gradito per i tifosi della : Sinisa Mihajlovic è stato ospite del canale Youtube del insieme all'attuale tecnico dei 'Dragões', Sergio Conceição, suo ex compagno di squadra nella Capitale dal 1998 al 2000 e negli ultimi mesi del 2003.

Il portoghese si è commosso al ricordo del serbo, esaltato per la tenacia mostrata durante la lotta contro la leucemia che gli ha completamente stravolto la vita.

"Mi emoziono per la tua forza e per la bella persona che sei. Non me ne frega niente di quello che hai ottenuto in passato e otterrai in futuro. Ci siamo conosciuti quando avevo 22 anni, ti voglio un bene dell'anima. Ti auguro tutto il bene del mondo, parlare con te è una delle cose più belle che mi siano successe negli ultimi due o tre anni. La vita ti mette di fronte a degli ostacoli che tu puntualmente riesci a superare".