Mihajlovic cittadino onorario di Bologna: c'è l'ok del sindaco

Il sindaco di Bologna ha detto sì alla proposta del consiglio comunale di rendere Sinisa Mihajlovic cittadino onorario: lunedì l'annuncio?

La dura battaglia che sta conducendo contro la leucemia Sinisa Mihajlovic, non ha lasciato indifferente nessuno. Tantomeno la gente di , città del quale il serbo potrebbe presto diventare cittadino onorario.

'Il Resto del Carlino' svela la proposta avanzata dal consiglio comunale del capoluogo felsineo, avallata dal sindaco Virginio Merola, di insignire l'allenatore rossoblù col prestigioso riconoscimento.

Un modo per rendere omaggio a Mihajlovic per come sta affrontando la 'partita' più difficile, dividendosi tra campo e ospedale per sottoporsi alle terapie al 'Sant'Orsola'.

La giornata giusta per annunciare Sinisa cittadino onorario di Bologna, potrebbe essere lunedì: un'iniziativa da sottolineare.