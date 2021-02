Mihajlovic sbotta dopo Benevento-Bologna: "Noi siamo troppo scarsi"

Sinisa Mihajlovic si infuria con gli opinionisti di Sky: "Il Benevento è più forte di noi, avete fatto i fenomeni voi due".

E' il solito Sinisa Mihajlovic quello che si presenta ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il pareggio contro il Benevento. Il punto conquistato da Bologna non può accontentare l'allenatore serbo, che diventa una furia in diretta dopo aver sentito la disamina degli opinionisti in studio.

In particolare l'allenatore del Bologna se la prende per l'analisi della partita, e comincia la sua sfuriata.

"Il Benevento è molto più forte di noi, pressa molto meglio di noi, perciò non c’è stata partita. Noi siamo troppo scarsi dietro, non riusciamo a giocare, merito del Benevento. Come avete detto all’inizio, avete fatto i fenomeni voi due (Minotti e De Grandis ndr), sono molto più forti di noi".

Evidentemente il serbo non ha per nulla digerito la rimonta del Benevento con il goal di Nicolas Viola.