Mihajlovic alla vigilia del duello con Pirlo: "Ho sognato un rigore per la Juve sullo 0-0"

Il tecnico serbo prepara la sfida contro la Vecchia Signora, fissando gli obiettivi: "vincendo chiuderemmo nella parte sinistra della classifica".

In vista dell'ultima fatica della stagione, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga che vedrà il suo Bologna opposto alla Juventus. I felsinei, senza impellenti obiettivi di classifica, puntano a cogliere un risultato di prestigio per chiudere il torneo nella parte di sinistra della classifica.

L'incrocio con la Vecchia Signora è un appuntamento ricco di stimoli e significati. L'ambizione è quella di onorare al meglio un campionato chiuso in grande serenità dalla truppa rossoblù:

"Ci giochiamo molto? In un certo senso è così, perché vincendo chiuderemmo la stagione nella parte di sinistra della classifica e per noi sarebbe un traguardo davvero importante che ci eravamo prefissati ad inizio anno".

Il Bologna potrebbe diventare "arbitro" del destino europeo dei bianconeri. In caso di successo bolognese o di pareggio, la Juve sarebbe matematicamente in Europa League, a prescindere da cosa accadrà sugli altri campi:

"E' una partita importante per noi come lo è stata l'ultima. Ci hanno anche mandato gli arbitri che ho voluto io... Se dovessimo vincere lo faremo per noi senza pensare alle situazioni altrui. Loro hanno una grande occasione e saranno molto motivati. Nelle ultime partite hanno fatto bene e hanno messo in campo molta più intensità. Noi daremo il 100% per fare una grande partita e per farci trovare pronti sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. Sarà una gara combattuta".

In chiusura di conferenza c'è spazio anche per una nuova "profezia" da parte del tecnico serbo dopo quella sul direttore di gara: