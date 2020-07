Mihajlovic ritrova l'amico Ibrahimovic: "Spero che abbia pietà di me"

contro è una sfida molto sentita per i due allenatori. Stefano Pioli sfida il suo passato, mentre Sinisa Mihajlovic ritrova un grande amico come Zlatan Ibrahimovic.

Tra i due il rapporto è forte e proprio per questo a dicembre si era paventata un'ipotesi suggestiva: lo svedese al Dall'Ara. Poi la chiamata del Milan e i piani totalmente cambiati. E ora i due sono avversari.

In conferenza stampa Mihajlovic ha scherzato parlando del numero 21 rossonero, chiedendo scherzosamente 'pietà' e allontanando le voci di mercato.

"Spero che abbia rispetto e pietà di un povero malato convalescente come me. Speriamo sia meno cattivo del solito con un suo amico. ? Cose passate. Ora non so cosa succederà l'anno prossimo: una cosa è certa, l'amicizia rimarrà sempre".