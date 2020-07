Mihajlovic a Gasperini: "Se mi avesse zittito non so se avrebbe ancora il dito"

Sinisa Mihajlovic si scaglia contro Gasperini al termine di Atalanta-Bologna: "Se parla con la mia panchina mi incazzo, sa di aver sbagliato".

Animi caldissimi sulle due panchine durante il primo tempo di -: i due allenatori non se le sono mandate a dire e al termine del match è arrivato il secondo round a distanza. Sinisa Mihajlovic si è scagliato nuovamente contro Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport':

"Come ho detto ognuno si fa le regole a casa sua. Io non parlo con la panchina degli altri. Quello che fa la sua panchina non è affare mio, alla mia panchina, invece, ci penso io. Sennò poi mi incazzo. Non ho bisogno di chiarire, poi se vuole farlo lui lo aspetto".

Dalle immagini si vede chiaramente Gasperini che si rivolge alla panchina felsinea additandola:

"Se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito… Adesso si sente tutto, senza il pubblico, e io non vado dalla panchina degli avversari a dire di stare zitti. Io sono responsabile della mia panchina, se Gasperini ha qualcosa da dire lo dice a me. Non ha voluto dire nulla? Ci credo che preferisce non parlare, perché sa che ha sbagliato".

Successivamente sono arrivate poi anche le parole dello stesso Gasperini, espulso dall'arbitro subito dopo l'episodio: