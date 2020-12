Miguel Azeez: il Busquets dell'Arsenal che vuole dominare il mondo

Il 18enne centrocampista potrebbe debuttare presto con i Gunners: "Voglio essere il migliore del mondo". Spagna e Nigeria se lo contendono.

Miguel Azeez non è uno che punta in basso. Il giovane centrocampista dell' , che giovedì sera potrebbe debuttare in contro il , ha sempre avuto totale fiducia nelle proprie capacità.

Questa fiducia lo ha aiutato a emergere e a farsi notare lungo la sua impressionante ascesa nelle giovanili dei Gunners. Tanto da poter esordire in prima squadra un paio di mesi dopo aver compiuto 18 anni.

"Vorrei diventare il miglior giocatore del mondo - ha detto in un'intervista al giornalista spagnolo Guillem Balague - Ho le qualità per farlo. Quindi sta a me continuare a lavorare sodo. Non dubito mai di me stesso, perché se hai dei dubbi è difficile raggiungere il tuo massimo potenziale. Mia madre e mio padre mi hanno sempre detto di credere in me stesso e continuare a lavorare per realizzare il mio sogno, perché niente è impossibile".

Nell'Academy dell'Arsenal, Azeez è stato a lungo considerato un giocatore con il potenziale per diventare una stella. Vi è arrivato a cinque anni, rifiutando le offerte di e , e ben presto ha iniziato a far parlare di sé. A volte giocando anche contro avversari di età ben superiore alla sua, proprio come Bukayo Saka.

Saka è ovviamente più avanti di Azeez da un punto di vista gerarchico, ma il nazionale inglese Under 18 ha tutta l'intenzione di diventare il prossimo prodotto del vivaio dell'Arsenal. Si sta allenando regolarmente con la prima squadra e la scorsa settimana ha partecipato alla trasferta in Norvegia contro il Molde (3-0 per i Gunners il risultato finale, risultato valso la qualificazione ai sedicesimi di Europa League), pur senza entrare in campo.

Con la qualificazione già assicurata, Azeez ha tutte le possibilità di fare il proprio debutto. O contro il Rapid Vienna questa sera, o nell'ultima partita del girone, in programma in casa del Dundalk tra una settimana. Ma se anche Arteta gli desse l'opportunità di esordire, il giovanotto dei Gunners non si fermerebbe lì.

"Non sono mai soddisfatto di quello che faccio - ha detto - Sono sempre il primo ad arrivare all'allenamento e l'ultimo ad andarmene. Voglio fare tutto il possibile per diventare il migliore. Questa deve essere la mentalità per arrivare al top".

Azeez è diventato un giocatore chiave per l'Under 23 in questa stagione. A settembre dello scorso anno aveva firmato il suo primo contratto da professionista. avendo firmato il suo primo contratto da professionista.

Inizialmente si è sviluppato come centrocampista box-to-box con una grande propensione per il goal, ma ora opera più in mezzo al campo. Il direttore dell'Academy dell'Arsenal, Per Mertesacker, è l'uomo che ha individuato il potenziale di Azeez e la sua capacità di eccellere come numero 6.

Grande studioso del pallone, ama guardare le partite per cercare di imparare dai migliori. Uno dei suoi modelli è Patrick Vieira, ma è un'altra la sua vera fonte di ispirazione.

"Sergio Busquets. Penso che per molto tempo sia stato il miglior centrocampista del mondo. Sembra sempre avere spazio intorno a sé, gioca sempre con la testa alta, un passo avanti. Mi piace mettere un po' del suo gioco nel mio. Quando i giocatori corrono a 100 all'ora, non possono davvero guardare cosa sta succedendo: a volte è necessario giocare con un po' di calma".

Se Azeez dovesse debuttare nelle prossime settimane, verrebbe osservato con molta attenzione sia in che in . Nonostante abbia giocato con le giovanili dell' fino all'Under 19, può ancora cambiare: ha infatti madre spagnolo e madre nigeriana.

Entrambe le Nazionali hanno fatto sapere che in futuro vorrebbero contare su di lui, ma Azeez non ha ancora preso una decisione. Anche perché il suo obiettivo, in questo momento, è quello di lasciare un segno all'Arsenal. Raggiungendo il culmine di un percorso iniziato 13 anni fa con l'ingresso nelle giovanili biancorosse.