Migliori stadi da visitare: 'Etihad Stadium' primo davanti al 'Camp Nou'

E' l'Etihad Stadium l'impianto migliore da visitare secondo una speciale classifica: solo ottavo l'Allianz Stadium della Juventus.

Andare allo stadio è sempre un piacere per ogni appassionato di calcio, soprattutto in tempi recenti con l'ausilio della tecnologia che sa regalarci strutture moderne e all'avanguardia in grado di guadagnarsi lo status di gioiello architettonico.

'Footy.com', il sito che confronta una serie notevole di prezzi nel mondo del calcio, si è divertito a stilare una classifica per stabilire quale sia il miglior stadio da visitare per ogni tifoso di questo sport.

Lo studio ha analizzato gli impianti in un giorno in cui era prevista una partita, prendendo in esame sette variabili: i prezzi degli abbonamenti per la stagione 2019/2020, standard ambientali, prezzo di una pinta di birra, tecnologia, accessibilità, trasporti e, infine, capienza dello stadio.

Al termine dell’inchiesta l’Etihad Stadium, sede delle partite casalinghe del di Pep Guardiola, si è issato in cima alla classifica con un punteggio di 70 punti, davanti al 'Camp Nou' di (63) e all’Allianz Arena di di Baviera (54).

Solo ottavo l’Allianz Stadium di (44), per una classifica finale che vede la sorpresa del decimo posto raggiunto dalla 'Luminus Arena' di , in , gioiellino da quasi 25 mila posti che è riuscito a conquistarsi un ottimo piazzamento.

Questa la classifica completa:

1. Etihad Stadium (Manchester City), 70 punti

2. Camp Nou (Barcellona), 63 punti

3. Allianz Arena ( Monaco), 54 punti

4. Estadio Da Luz ( ), 53 punti

5. Gazprom Arena ( ), 53 punti

6. Red Bull Arena ( ), 51 punti

7. Parco dei Principi ( ), 48 punti

8. Allianz Stadium ( ), 44 punti

9. Turk Telecom Arena ( ), 43 punti

10. Luminus Arena (KRK Genk), 42 punti