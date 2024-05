Le migliori 6 crypto presale su cui investire per il 2024

Scopri le migliori crypto presale su cui investire nel 2024 e prova a trasformare poche migliaia di euro in un importante investimento.

Il settore delle criptovalute conta decine di migliaia di token e asset su cui investire ma solo alcuni di loro sono considerati investimenti meritevoli, soprattutto per quanti cercano orizzonti di lungo periodo. Molti trader ritengono che il momento migliore per comprare sia durante la fase di prevendita di ogni progetto crypto, in particolare per ottenere guadagni elevati a breve termine.

Per loro, mancare una prevendita (o una ICO) significa essere in ritardo e che eventuali profitti realizzati da investimenti successivi saranno sicuramente inferiori a quelli che un trader potrebbe ottenere se acquistasse le criptovalute al momento del suo lancio.

Su questo discorso vi sono pensieri contrastanti. Tuttavia, se sei tra coloro che cercano nuove opportunità nelle crypto presale, in questo articolo vedremo alcune delle migliori prevendite di criptovalute a cui partecipare quest’anno.

Le migliori crypto presale del 2024: l’elenco aggiornato

Ecco un elenco di alcune delle migliori presale di criptovalute disponibili oggi sul mercato:

Dogeverse (DOGEVERSE) - La migliore criptovaluta multichain in prevendita Sealana (SEAL) - Nuova meme coin Solana con una novità comica WienerAI (WAI) - La migliore meme coin basata sull'intelligenza artificiale con un'utilità nel mondo reale 99Bitcoins (99BTC) - Token di utilità di una piattaforma Learn-to-Earn eTukTuk (TUK) - Un progetto green che unisce i poteri dell'intelligenza artificiale e della blockchain per ridefinire il trasporto sostenibile 5th Scape (5SCAPE) - Il primo progetto crypto AR e VR al mondo

Le migliori crypto presale recensite nel dettaglio

Adesso approfondiremo le caratteristiche di tutte i nuovi progetti che fanno parte della nostra lista sulle migliori crypto presale del 2024:

Dogeverse (DOGEVERSE) - La migliore crypto presale multichain su cui investire oggi

Dogeverse si distingue come una meme coin rivoluzionaria basata su Doge, proprio come Dogecoin, la meme coin originale. Tuttavia, il progetto ha apportato la sua svolta tecnologica diventando il primo Doge che viaggia sulle diverse chain al mondo.

Dogeverse è una criptovaluta multichain progettata per funzionare sulle sei blockchain più grandi e trafficate attualmente sviluppate: BNB Chain, Solana, Polygon, Avalanche, Base ed Ethereum

Oltre al suo concetto multichain, Dogeverse migliora anche il suo fascino con il suo modello di staking standard. I partecipanti alla prevendita possono sfruttare la redditizia offerta APY per aumentare i propri guadagni. Dogeverse si è affermata come un'affascinante opportunità di investimento, attirando decine di investitori.

Nonostante sia stato lanciato appena un mese fa, Dogeverse ha rapidamente raccolto 15 milioni di dollari e lo slancio attorno al token non sta ancora rallentando. Rinomati analisti crypto italiani come Felice Grimaudo ritengono che il fascino multichain del token gli dia potenziale sia a breve che a lungo termine.

Detto questo, coloro che sono interessati a Dogeverse hanno ancora un’ultima possibilità per ottenere un’esposizione anticipata prima che arrivi sugli exchange.

Sealana (SEAL) - La nuova meme coin su Solana con una novità divertente

Sealana si è distinta tra le criptovalute in prevendita sul mercato, grazie all'adozione di un modello di distribuzione dei token unico. Aggirando le complessità legate alle prevendite tradizionali, Sealana ha adottato un approccio abbastanza semplice che consente agli investitori di acquistare SEAL collegandosi al suo widget dedicato o inviando SOL al wallet designato.

Ad aumentare il suo fascino è l'accattivante narrativa che descrive la storia di una foca rossa americana obesa che è implacabile nel trovare la prossima grande meme coin di Solana. Sebbene Sealana non abbia un'utilità definita, la natura umoristica della sua mascotte ha attratto molti investitori.

Sebbene sia in prevendita da poche settimane, Sealana ha raccolto quasi 2 milioni di dollari, catturando così l'attenzione di siti web specializzati e non come Cryptonews ma anche IlCittadinoMB, Cryptonomist e tanti altri.

Sealana è emersa anche come una delle criptovalute in prevendita più discusse tra la community crypto e sulle piattaforme social, in particolare YouTube.

Soprattutto, Sealana si distingue come una delle criptovalute in prevendita più in trend. Oltre a SOL, coloro che desiderano acquistare SEAL possono utilizzare anche ETH, USDT, USDC e carte bancarie.

WienerAI (WAI) - La migliore meme coin basata sull'intelligenza artificiale con un'utilità nel mondo reale

WienerAI è una meme coin che unisce il tema dei cani e quello dell’intelligenza artificiale.

Anche se questa potrebbe non essere la combinazione più ovvia che la maggior parte delle persone potrebbe inventare, alla fine ha funzionato bene per il progetto, che da allora è diventato uno dei preferiti del settore delle meme coin.

Oltre ad essere divertente e interessante, questo progetto sta anche espandendo i confini delle meme coin e le loro capacità.

Innanzitutto, ha introdotto un nuovo design che rende incredibilmente facile l'aggiornamento e l'aggiunta di nuove funzionalità, man mano che le tendenze del mercato cambiano e si evolvono.

Oltre a ciò, WienerAI ha anche introdotto la tecnologia predittiva che gli consente di aiutare i trader facendo previsioni basate sull’intelligenza artificiale e rendendo i loro investimenti più intelligenti.

Anche se il bot sarà offerto gratuitamente, coloro che parteciperanno alla prevendita potranno usufruire di un accesso anticipato alle sue funzionalità rivoluzionarie. Al momento della stesura di questo articolo, WienerAI ha accumulato quasi 2,3 milioni di dollari.

Pertanto, la sua prevendita potrebbe essere la migliore opportunità per ottenere un’esposizione anticipata a un progetto destinato a un successo di lungo periodo.

99Bitcoins (99BTC) - Token di utilità della piattaforma “impara per guadagnare”

99Bitcoins si distingue come una delle più grandi crypto presale sul mercato. Lanciata il 10 aprile, 99Bitcoins (99BTC) è una prevendita avviata da una piattaforma con lo stesso nome, che da anni forma persone sul settore delle crypto.

Ora ha deciso di lanciare il suo token e, con esso, di introdurre un nuovissimo concetto di ricompensa chiamato Learn-to-Earn. Come P2E e M2E, il nuovo L2E premierà gli utenti che apprendono le criptovalute attraverso la piattaforma 99Bitcoins.

Inoltre, vale la pena notare che 99BTC è un token BRC-20, il che significa che è stato lanciato nell'ecosistema Bitcoin, distinguendosi dalla maggior parte del settore delle criptovalute.

È anche possibile mettere in staking i tuoi token per guadagnare più premi e allo stesso tempo beneficiare dei suoi potenziali guadagni di mercato. Il famoso YouTuber, Stefano Castiello, afferma che tutti questi attributi rendono il token un'entusiasmante opportunità di investimento nel 2024.

Considerato che la prevendita è iniziata da poco, c'è ancora tutto il tempo per partecipare. Tuttavia, tieni presente che la prevendita si basa su più fasi e che il prezzo del token aumenterà sempre di più ad ogni nuovo step.

eTukTuk (TUK) - Un progetto green che unisce intelligenza artificiale e blockchain per trasporti sostenibili

eTukTuk è un progetto che cerca di combinare diverse tecnologie in qualcosa di nuovo, diverso ed estremamente utile. Il progetto mira ad avviare una rivoluzione verde dell’intelligenza artificiale creando eTukTuk, un piccolo veicolo elettrico alimentato dalla tecnologia AI e supportato dall’industria delle criptovalute e della blockchain.

eTukTuk rappresenta un’evoluzione del trasporto sostenibile. Tutto inizia però con il token verde del progetto, TUK, attualmente in prevendita.

Il token TUK non solo consentirà lo sviluppo e la distribuzione degli eTukTuk, ma permetterà anche agli utenti di godere delle ricompense dello staking.

Ma non è tutto, perché il progetto dispone anche di un proprio gioco Play-to-Earn (P2E), che permette di guidare un eTukTuk per le strade di uno Sri Lanka virtuale e dare un passaggio alle persone che hanno fretta di arrivare a destinazione.

Descritta come la prossima crypto ad aumentare di 10x dal noto canale YouTube di “Cryptonews”, eTukTuk ha attirato gli investitori alla sua prevendita attraverso il suo perfetto mix di blockchain e intelligenza artificiale.

Inoltre, eTukTuk è un ottimo esempio che utilizza le tecnologie emergenti disponibili per avere un impatto e migliorare il mondo fisico e cambiare la vita delle persone in un modo diretto e evidente.

5th Scape (5SCAPE) - Primo progetto crypto AR e VR al mondo

5th Scape è un altro progetto rivoluzionario che cerca di utilizzare la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) per fungere da gateway verso la prossima grande novità del decennio. Lo spazio virtuale è infinito e consente agli utenti di oltrepassare qualsiasi limite indefinitamente.

Ciò significa anche che ha un potenziale illimitato nel fornire esperienze coinvolgenti che ridefiniscono aspetti come l’istruzione, l’intrattenimento e altro ancora.

Il progetto offre già un'esperienza coinvolgente e iperrealistica nel mondo del gaming, in cui gli utenti possono impegnarsi in battaglie, corse ad alta velocità, tiro con l'arco, sport coinvolgenti e altro ancora.

Nel frattempo, il progetto è ancora in prevendita, quindi c'è ancora tempo per acquistare il suo token, 5SCAPE, prima che conosca un aumento di prezzo.

Con la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e tecnologie simili che diventano ogni giorno più avanzate, è implicito che questa sia la tecnologia del futuro e che i progetti crypto coinvolti abbiano buone probabilità di funzionare bene in futuro.

Conclusioni

Come abbiamo visto, esistono decine e decine di crypto presale e, sebbene la maggior parte delle prevendite siano legate alle meme coin, ce ne sono anche molte tra cui scegliere che hanno utilità reali importanti.

Tieni presente che ciascun progetto comporta ancora una certa quantità di rischio, così come qualsiasi investimento nelle criptovalute. Nessuno di loro ha garanzia di raggiungere il successo, ma allo stesso tempo, ognuno di loro – o anche tutti – potrebbe diventare una grande opportunità di guadagno.