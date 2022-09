Midtjylland-Lazio dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio nella tana del Midtjylland per la seconda giornata del girone di Europa League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

MIDTJYLLAND-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Midtjylland-Lazio

Midtjylland-Lazio Data: 15 settembre 2022

15 settembre 2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

L'esordio nel girone F di Europa League ha sorriso alla Lazio, che già guarda con ottimismo alle possibilità di passaggio diretto agli ottavi di finale: il 4-2 dell'Olimpico al Feyenoord ha rafforzato le certezze della squadra di Sarri, attesa da un appuntamento non meno importante.

Per i biancocelesti c'è l'ostacolo Midtjylland in terra danese, al cospetto di una formazione ancora ferita dalla sconfitta di misura (1-0) patita in Austria per mano dello Sturm Graz, a quota tre punti come i capitolini.

Per la Lazio si tratta del secondo incrocio con una squadra danese: il primo risale alle qualificazioni della Champions League 2001/2002 quando, con un punteggio complessivo di 5-3 tra andata e ritorno, i ragazzi allora allenati da Dino Zoff ottennero la qualificazione alla fase a gironi contro il Copenhagen (nonostante una sconfitta per 2-1 in Danimarca).

Quattro confronti, invece, per il Midtjylland con formazioni italiane: due con l'Atalanta (nei gironi della Champions 2020/2021), vittoriosa per 0-4 in Danimarca e fermata sul pari (1-1) a Bergamo, e altrettanti ai gironi di Europa League col Napoli, curiosamente allenato da Maurizio Sarri nella stagione 2015/2016 (due successi partenopei per 4-1 e 5-0).

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su Midtjylland-Lazio: tutto sulle formazioni scelte dagli allenatori e le indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO MIDTJYLLAND-LAZIO

Midtjylland-Lazio si giocherà giovedì 15 settembre 2022 all'Arena Herning di Herning, in Danimarca. Calcio d'inizio alle ore 18:45.

DOVE VEDERE MIDTJYLLAND-LAZIO IN TV

La sfida tra Midtjylland e Lazio sarà visibile su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv e console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile anche su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Sky Q.

Visione disponibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Stefano Borghi ad effettuare la telecronaca, commento tecnico affidato invece a Dario Marcolin. Su Sky saranno Paolo Ciarravano e Fernando Orsi a raccontare la partita.

MIDTJYLLAND-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è fruibile anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite durante la registrazione, per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go a loro riservato; un'altra opzione è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare dopo aver acquistato un abbonamento.

Midtjylland-Lazio potrà essere seguita anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale, ricca di dettagli per non perdervi nessuna azione saliente del match in programma in Danimarca.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND-LAZIO

Danesi con il 4-3-3: Isaksen e Sisto a supporto della punta centrale Kaba nel tridente offensivo; Dreyer ed Evander interni di centrocampo ai lati del regista Sörensen. Difesa composta dai terzini Dalsgaard e Paulinho, Sviatchenko e Juninho al centro. Lössl guardiano della porta.

Modulo a specchio per Sarri, pronto a puntare dal 1' su Luis Alberto proprio come contro il Feyenoord: in cabina di regia c'è Cataldi, con Milinkovic-Savic alla sua destra. Solito trio in attacco, guidato da Immobile. Gila-Romagnoli coppia centrale della retroguardia, acciaccato Lazzari: a destra, al suo posto, chance per Hysaj, con Marusic sull'out opposto. Provedel confermato tra i pali.

MIDTJYLLAND (4-3-3): Lössl; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Dreyer, Sörensen, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri