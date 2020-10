Midtjylland-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Midtjylland sfida l'Atalanta nel 1° turno del Gruppo D di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MIDTJYLLAND-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Midtjylland-

Midtjylland- Data: 21 ottobre 2020

21 ottobre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L' Atalanta di Gian Piero Gasperini debutta nella 2020/2021 sfidando in trasferta, in un match della Fase a gironi, i danesi del Midtjylland nel 1° turno del Gruppo D. I bergamaschi sono reduci dalla pesante sconfitta patita fuoricasa in campionato contro il (4-1) e occupa attualmente il 3° posto in classifica in con 9 punti raccolti in 4 gare, i danesi occupano invece il 5° posto nel loro campionato con 10 punti dopo 5 giornate.

Le due squadre si affrontano per la prima volta in gare ufficiali, e per il Midtjylland si tratta della prima partecipazione assoluta alla fase finale della massima competizione continentale per club. Nei preliminari, la squadra guidata da Brian Priske, ha superato nell'ordine i bulgari del , gli svizzeri dello e i cechi dello Slavia Praga, mentre la Dea partecipa per il 2° anno consecutivo alla massima competizione europea dopo aver raggiunto i quarti di finale nella passata edizione.

La formazione danese ha giocato una sola volta una fase finale di una Coppa europea nella stagione 2015/16, quando è arrivata seconda nel proprio girone di , prima di uscire ai sedicesimi col .

Gli unici precedenti dell'Atalanta con delle formazioni danesi sono le due gare di playoff per l'accesso all'Europa League contro il Copenaghen nell'agosto del 2018: in quell'occasione ci fu un doppio pareggio per 0-0, con i danesi che prevalsero sui nerazzurri ai calci di rigore (4-3). In questa pagina tutte le informazioni su Midtjylland-Atalanta, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MIDTJYLLAND-ATALANTA

Midtjylland-Atalanta si disputerà la sera di mercoledì 21 ottobre 2020 nel palcoscenico della MCH Arena di Herning. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Champions League fra le due formazioni, è previsto alle ore 21.00.

Il confronto europeo Midtjylland-Atalanta sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La partita Midtjylland-Atalanta potrà essere seguita anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno vederla attraverso Sky Go : su pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come tablet e smartphone occorrerà prima scaricare l'apposita app per sistemi Android e iOS.

C'è inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal sarà possibile seguire Midtjylland-Atalanta anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, avrete infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal e tutti i fatti salienti della partita.

Priske dovrebbe schierare i danesi con il 4-2-3-1. In attacco Kaba dovrebbe agire da riferimento offensivo, con Dreyer, Pione Sisto e Mabil a supporto sulla trequarti. In mediana coppia composta dal brasiliano Evander e Cajuste. Davanti al portiere Hanse, Sviatchenko e Scholz saranno i due centrali, con Andersson e Paulinho esterni bassi.

Gasperini potrebbe puntare su Duvan Zapata e Muriel di punta, supportati dal Papu Gómez. In mediana De Roon e Freuler agiranno da interni, con Hateboer a destra e Gosens a sinistra. Nella linea a tre difensiva, Toloi e Djimsiti dovrebbero affiancare l'argentino Palomino. In porta ci sarà Sportiello.

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez; D. Zapata, Muriel.