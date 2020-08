Mido controcorrente: "Koeman non sa gestire i caratteri forti, meglio se Messi va via"

Allenato da Koeman ai tempi dell'Ajax, l'ex calciatore egiziano ha detto la sua a proposito del tormentone del calciomercato estivo.

Le voci si moltiplicano, così come le possibilità. Il tormentone Leo Messi sarà il principale argomento di calciomercato, almeno fino ad una sua conferma al o una sua partenza. Secondo Mido, ex attaccante di e , per il nuovo tecnico Koeman l'addio dell'argentino sarebbe una cosa positiva.

Intervistato da Elwatan Sport, Mido ha infatti parlato della sua vecchia esperienza all'Ajax con Koeman allenatore e come l'eventuale conferma dell'attaccante sudamericano al Barcellona non porterebbe a risvolti positivi per il nuovo mister blaugrana.

Messi è Messi, ma occhio alle difficoltà dell'allenarlo:

"Koeman è stato il mio allenatore per due anni e mezzo e non importa quanto tempo passi, non è ancora in grado di gestire giocatori con caratteri forti. Non vuole un giocatore che abbia un'opinione".

Un difetto, quello di Koeman, che non limita comunque le sue capacità in maniera sensibile:

"E' uno dei migliori allenatori con cui mi sono allenato e ha un carattere molto forte, ma dovrà affrontare molte difficoltà se Messi rimane".

, e sognano di portare a casa uno dei migliori giocatori della storia, per Mido ne guadagnerebbe il tecnico del Barcellona:

"La cosa migliore che potrebbe accadere a Koeman è la partenza di Messi. Koeman non sarà in grado di costruire il suo impero nello spogliatoio se lui resta"

Di certo nei prossimi giorni si conoscerà il futuro del Barcellona e di Messi: milioni di persone sperano in un senso o nell'altro.