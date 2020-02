Michu idolo d'infanzia di Haaland: l'ex Napoli gli regala una maglia con dedica

Tra gli idoli d'infanzia di Haaland c'è l'ex Napoli Michu, attuale direttore sportivo del Burgos, che ha inviato un regalo al talento norvegese.

Un impatto devastante con la maglia del e un talento infinito: Erling Haaland non stupisce solo all'interno del rettangolo di gioco, ma il talento norvegese fa parlare di sé anche per quanto riguarda il suo idolo d'infanzia, sicuramente non tra i più blasonati.

Il riferimento dell'attaccante giallonero è infatti Michu, centravanti spagnolo ex e vecchia conoscenza del nostro calcio per un breve periodo, dopo aver vestito la maglia del per una stagione tra il 2014 e 2015.

Lo stesso Michu, ora direttore sportivo del Burgos, ha deciso di regalare una maglia del proprio club con il nome di Haaland stampato e una sua dedica. Pronta la risposta sui social dello stesso classe 2000, che ha rinnovato tutta la sua ammirazione nei confronti dello spagnolo: c'è chi sceglie tra Messi e Ronaldo, Haaland si mostra particolare anche in questo.