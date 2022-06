Michele Fini giramondo: dopo il titolo in Uruguay ci riprova in Cile

Dopo aver conquistato il titolo con il Penarol nel 2018, Michele Fini riparte per una nuova avventura al fianco di Diego Lopez nella U. De Chile.

Da calciatore Michele Fini non aveva mai lasciato l'Italia. La sua carriera è partita dal basso, con una lunga gavetta, fino ad arrivare in Serie A con le maglie di Ascoli e Cagliari, per un totale di 152 presenze complessive.

Ed è stato proprio a Cagliari che Fini ha conosciuto Diego Lopez, con cui farà coppia fissa una volta appesi gli scarpini al chiodo e iniziata la carriera da tecnico come suo vice. I due hanno iniziato da Bologna e sono finiti in Uruguay, dove hanno vinto il titolo con il Penarol nel 2018.

Il successivo ritorno in Italia al Brescia non è stato però fortunato: Diego Lopez e Fini non sono riusciti a salvare le Rondinelle dalla retrocessione in Serie B e l'anno dopo il tecnico uruguayano è stato esonerato dopo nove giornate.

Fermi da dicembre 2020, hanno aspettato la chiamata giusta per poter ripartire. E quella chiamata è arrivata dal Cile. Una nuova esperienza all'estero, una nuova esperienza oltreoceano per Diego Lopez e Michele Fini, che prenderanno le redini della Universidad de Chile, uno dei club storici e più vincenti del paese.

L'obiettivo principale è quello di conquistare il titolo che manca ormai dal 2017. Con loro ci sarà anche un altro italiano, il preparatore atletico Francesco Bertini. Mentre nella U ritroveranno una vecchia conoscenza della Serie A, il capitano Felipe Seymour, ex di Genoa, Chievo e Catania.