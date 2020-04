Micah Richards a Goal: "Balotelli piacerebbe a Guardiola, andrebbero d'accordo"

L'ex difensore del City e della Fiorentina parla dell'attaccante del Brescia, suo ex compagno: "A molti non piaceva, era il pupillo di Mancini".

Micah Richards di compagni di primissimo piano ne ha avuti tanti, ma mai nessuno come Mario Balotelli. Tanto che, secondo l'ex difensore del , l'attuale attaccante del andrebbe d'accordo con Guardiola.

È ciò che l'ex difensore, ritiratosi a soli 31 anni dopo diversi problemi fisici, ha sostenuto in un'intervista a 'Goal'. Secondo Richards alcuni atteggiamenti di Pep potrebbero infastire Balotelli, ma in generale li vede bene insieme.

“A Pep probabilmente piacerebbe: ama il calcio come Mario, genuinamente. Poi è un grande perfezionista. Quando Sterling fa tripletta, Guardiola continua a urlargli. Non credo che Mario reagirebbe bene in questi casi, ma a livello umano andrebbero d’accordo".

Richards e Balotelli sono stati compagni al City per due anni e mezzo, insieme hanno vinto anche una Premier League con Mancini in panchina. L'attuale CT della nazionale per Mario aveva un debole.

“A molte persone non piaceva, perché era il pupillo di Mancini. Ne combinava più degli altri, ma trovava sempre spazio in campo. Mario è una grande persona, è solo che fa cose folli. È uno dei migliori con cui ho mai giocato in termini di abilità, tiro, tecnica. È incredibile. Avrei voluto che fosse rimasto di più, molte persone lo avevano preso di mira, ma c’era molto di più rispetto a quello che la gente vedeva. Fuori dal campo era una persona genuina”.

L'ex difensore ha anche sottolineato come Balotelli sia stato uno dei compagni con la maggior etica del lavoro che abbia mai avuto in carriera, difendendolo dalle accuse di scarso impegno che spesso gli son piovute addosso.

“La gente pensa che abbia sprecato talento, ma non è così. È stato in club importanti, all’ da giovane, poi al City, al . Non è solo fortuna. Dietro le quinte lavora più della maggior parte dei professionisti con cui io abbia giocato. Al speravo dimostrasse a tutti perché fosse Super Mario, ma non ha funzionato”.

Richards ha anche ricordato il famoso episodio nella tournée americana, il colpo di tacco nell'area avversaria che fece il giro del mondo.