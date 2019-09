Mia Khalifa in soccorso del Watford: "Avete di nuovo bisogno di me?"

Mia Khalifa, che aveva portato fortuna al Watford contro l'Arsenal, offre il suo aiuto dopo l'8-0 contro il Manchester City: "Avete bisogno di me?".

Mia Khalifa ci riprova. L'ex attrice porno infatti, dopo aver già portato fortuna contro l'Arsenal, offre di nuovo il suo aiuto al per le prossime partite.

L'offerta arriva dopo la pesantissima sconfitta subita contro il , quando il Watford ha incassato addirittura otto goal di cui cinque in appena 18 minuti.

"Dannazione Watford, avete di nuovo bisogno di me?".

Le cose in effetti per il Watford erano andate molto meglio con Mia Khalifa in tribuna dato che, contro l' , la squadra dei Pozzo aveva pareggiato per 2-2.

A poco invece sembra servito il cambio di allenatore con l'esonero di Javi Gracia e il ritorno di Quique Sanchez Flores. Mia Khalifa però è pronta a correre di nuovo in soccorso del Watford.