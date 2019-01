Mia Khalifa stuzzica Felipe Anderson: "Vorrei sapere che balsamo usa"

L'ex pornostar Mia Khalifa è una tifosa del West Ham e confessa la sua passione per i capelli di Felipe Anderson: "Vorrei sapere che balsamo usa".

La passione di Mia Khalifa per il mondo del calcio e per il West Ham è ormai cosa nota ma adesso l'ex pornostar, intervistata da 'Arsenal TV', ha svelato anche il nome del suo giocatore preferito.

"Felipe Anderson. Lui ha già segnato 8 goal ed è al top in Premier League".

L'ex giocatore della Lazio però non ha colpito Mia Khalifa per i suoi meriti calcistici. O almeno non solo.

"Voglio sapere che tipo di balsamo usa per i suoi capelli".

Mia Khalifa ha assistito alla gara vinta dal West Ham contro l'Arsenal la settimana scorsa e nell'intervista rilasciata ad 'Arsenal TV' aveva inserito anche David Beckham e Zinedine Zidane tra i suoi calciatori preferiti.

Ma se l'inglese è stato 'premiato' per la sua bellezza, Zizou invece deve l'apprezzamento dell'ex pornostar all'espulsione rimediata durante la finale dei Mondiali 2006. "La cosa più eccitante mai vista", Mia Khalifa dixit.