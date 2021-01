Mezzano cambia vita: a 43 anni diventa ristoratore

L'ex difensore dell'Inter mette momentaneamente il calcio da parte: "Io tecnico? Non vedo prospettive per farne una vera professione".

I tifosi più attempati lo ricorderanno sicuramente per la sua esperienza, a inizio carriera, maturata all' con cui vinse una Coppa UEFA: a fine anni '90, Luca Mezzano era considerato un talento in rampa di lancio, aspettative che però non hanno avuto un seguito.

Cresciuto nelle giovanili del , l'ex difensore oggi ha 43 anni e il calcio l'ha messo - almeno momentaneamente - da parte dopo aver provato l'ebbrezza della panchina come allenatore delle giovanili granata e dei dilettanti del Chisola.

Attualmente Mezzano è un ristoratore e ha aperto la sua attività - il 'Touberi Restaurant' - nel capoluogo piemontese nel mese di dicembre. Intervistato da 'Tuttosport', ha raccontato i motivi che lo hanno portato a compiere questa scelta di vita.

"Il mio ritiro era arrivato in maniera traumatica, dall'oggi al domani, senza nemmeno il tempo per immaginare un futuro. La trafila da dirigente non mi interessava, così avevo optato per la via più naturale: il ruolo di tecnico tutt'oggi mi appassiona e amplifica le emozioni che da calciatore dovevo invece gestire, ma a dispetto di risultati incoraggianti non vedo prospettive per farne una vera professione".

Il lockdown ha inciso sulla vita economica di molte aziende, ma non ha fermato Mezzano e il suo obiettivo di darsi all'imprenditoria gastronomica.

"Il lockdown ha rallentato le operazioni, ma eccoci qua: il locale propone patate ripiene, secondo un format che mi ha subito intrigato quando l'ho scoperto e che ho reinterpretato a modo mio".

Non è da escludere, però, un ritorno in panchina in un futuro non precisato e a tempo perso.