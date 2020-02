Meunier squalificato per PSG-Borussia Dortmund: "Non sapevo di essere diffidato"

Il PSG affronterà il ritorno degli ottavi di Champions senza Verratti e Meunier. Il belga: "Non sapevo della diffida, altrimenti non avrei rischiato".

Non è andata benissimo la trasferta tedesca in quel di per il , battuto per 2-1 con un super Haaland sugli scudi, autore della doppietta decisiva che ha risposto al momentaneo pareggio di Neymar.

Proprio il goal del brasiliano tiene in vita i parigini in vista del ritorno in programma l'11 marzo al 'Parco dei Principi': basterà anche un 1-0 per qualificarsi ai quarti di finale di , ma per quell'appuntamento non saranno a disposizione né Marco Verratti né Thomas Meunier.

Entrambi erano diffidati e l'ammonizione ricevuta al 'Signal Iduna Park' ha fatto scattare l'automatica squalifica. Nel caso del belga, nemmeno lui sapeva di essere diffidato come ha incredibilmente ammesso dopo il fischio finale della partita di ieri sera.

"Non sapevo di essere diffidato... E' fastidioso. Se lo avessi saputo non avrei commesso questo errore".

Dichiarazione inaspettata e proveniente da un professionista che invece avrebbe dovuto conoscere il suo status: questa negligenza invece gli costerà caro e non gli permetterà di aiutare i compagni in un match che si preannuncia complicato da affrontare.