Metz-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG di scena a Metz nella 7ª giornata di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

Partita: Metz-PSG

Metz-PSG Data: 22 settembre 2021

22 settembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 satellite)

Streaming: Sky Go , NOW

Turno infrasettimanale in Ligue 1, Il programma del 7° turno propone la sfida tra il Metz di Frederic Antonetti e il PSG di Mauricio Pochettino. Un vero e proprio testacoda, con i padroni di casa all'ultimo posto e la squadra parigini in vetta alla classifica.

Il Metz è reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 sul campo dello Strasburgo e non ha ancora vinto in questa stagione. La squadra di Antonietti ha uno 'score' stagionale di tre pareggi e tre sconfitte nelle prime sei giornate di campionato.

Il PSG ha invece conquistato i tre punti nel match contro il Lione nell'ultimo turno, in rimonta: Neymar su rigore e Icardi hanno ribaltato il match, ottenendo un successo fondamentale. Messi ancora a secco dopo tre gare ufficiali con il team transalpino, con tanto di polemica nei confronti di Pochettino al momento di essere sostituito.

Metz e PSG si sono affrontate 37 volte dalla stagione 1993/1994 ad oggi, in Ligue. Il bilancio pende nettamente in favore dei parigini con 25 vittorie contro le 6 degli avversari e 6 pareggi. Sono 11 le vittorie in trasferta del Paris Saint-Germain a Metz.

Nell'ultimo precedente del 24 aprile 2021, il PSG si è imposto per 3-1 sul Metz grazie a una doppietta di Mbappé e al goal di Icardi.

Di seguito tante indicazioni utili riguardo a Metz-PSG: dalle formazioni fino alle modalità per assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

La sfida, valida per il 7° turno di Ligue 1, tra Metz e PSG, andrà in scena mercoledì 22 settembre, allo 'Stade Municipal Saint Symphorien' di Metz. Il calcio d'inizio è fissato per le 21.00.

Metz-PSG verrà trasmessa da Sky, che detiene i diritti in esclusiva della Ligue 1. Basterà sintonizzarsi su Sky Sport Football (numero 203 satellite) e attendere l'inizio della sfida.

Per quanto riguarda la diretta streaming, gli abbonati Sky potranno contare sull'app di Sky Go che può essere scaricata su pc, smartphone e tablet. L'altra opzione corrisponde a NOW, servizio on demand che offre il meglio di Sky attraverso appositi abbonamenti.

Per seguire il match Metz-PSG minuto per minuto potrete anche optare per la cronaca scritta qui su Goal, dove vi faremo vivere la sfida tra le big del calcio francese fino all'ultima azione.

METZ (3-4-2-1): Oukidja; Udol, Kouyaté, Bronn; Centonze; Pajot, Maiga, Yade; Sarr, de Preville, Niane. All. Antonietti.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Gueye; Di María, Neymar, Mbappé, Messi.