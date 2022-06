Il Messina in vendita a un euro, il presidente Sciotto: “L’ultimo atto d’amore”

L’ACR Messina è ufficialmente in vendita alla cifra simbolica di un euro: “Senza alcun riscontro ci saranno le conseguenti decisioni”.

Mandata in archivio la stagione con una meritata salvezza ottenuta nel Girone C del campionato di Serie C, per l’ACR Messina è arrivato il momento di guardare avanti.

Il club siciliano è da tempo in vendita, ma al momento non si sono ancora fatti avanti possibili acquirenti. La situazione che si è venuta a creare ha portato il presidente Pietro Sciotto, a prendere una decisione clamorosa: cedere la società alla cifra simbolica di un euro.

A confermarlo è stato lo stesso presidente Sciotto attraverso una nota ufficiale.

“Sino ad oggi non ho ricevuto alcuna offerta formale per l’acquisto dell’Acr Messina, solo un paio di telefonate per chiedere sommarie informazioni. A gennaio scorso ed a maggio ho sottolineato come l’ultimo mio obiettivo fosse quello di salvare la serie C ed andare via. Con immenso dispiacere, dopo cinque anni al timone della gloriosa Acr Messina, ribadisco la volontà di chiudere qui il mio percorso alla guida della società biancoscudata, per questo ho deciso di cedere la proprietà dell’Acr Messina alla cifra simbolica di 1 €. È il mio ultimo atto d’amore. Ho dato come scadenza le ore 24 di domenica 12 giugno, dopo e senza alcun riscontro, analizzerò la situazione e prenderò le conseguenti decisioni, anche se dovessero essere dolorose”.

Da oggi sarà quindi possibile acquistare il Messina a un solo euro, ma l’intera operazione va chiusa in tempi rapidi, anche perché c’è da seguire l’iter per l’iscrizione della squadra al campionato di Serie C 2022/2023.