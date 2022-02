Messina-Foggia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MESSINA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Messina-Foggia

Messina-Foggia Data: 12 febbraio 2022

12 febbraio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Dopo il colpaccio contro la capolista Bari, il Messina cerca la continuità per uscire dalla zona playout. Al San Filippo arriva il Foggia di Zeman reduce da prestazioni deludenti.

Il Messina ha attualmente 22 punti, frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte con 27 reti fatte e 44 subite. Nelle ultime cinque gare ci sono due vittorie, due pareggi e una sconfitta. In casa i punti sono 13 con tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte con 12 reti fatte e 14 subite.

Il Foggia, invece, ha 32 punti con 8 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime cinque gare brutto rendimento con tre sconfitte e due vittorie e 35 reti fatte e 30 subite. Lontano dallo Zaccheria sono 12 i punti con 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.

In questa pagina tutte le informazioni su Messina-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming

ORARIO MESSINA-FOGGIA

Messina-Foggia si disputerà sabato 12 febbraio 2022 nel palcoscenico dello Stadio San Filippo di Messina. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 17.30.

DOVE VEDERE MESSINA-FOGGIA IN TV

La gara tra Messina e Foggia sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma web Eleven Sports, visibile tramite app anche sulle smart tv di ultima generazione previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o stagionale.

MESSINA-FOGGIA IN DIRETTA STREAMING

Con Eleven Sports sarà possibile seguire la sfida Messina-Foggia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi sulla pagina ufficiale della piattaforma, loggandosi e selenzionando l'evento che ci interessa, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA-FOGGIA

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Trasciani; Celic, Carillo; Fazzi, Rizzo, Marginean, Fofana, Goncalves; Adorante, Russo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Martino, Girasole, Buschiazzo, Rizzo; Rocca, Di Paolantonio, Garofalo; Vitali, Merola, Turchetta.