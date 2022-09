Messina-Crotone dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Prima giornata di campionato nel girone C di Serie C tra siciliani e calabresi. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MESSINA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Messina-Crotone

• Data: domenica 4 settembre 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: Eleven Sports

• Streaming: Eleven Sports

La Serie C è finalmente ai nastri di partenza e pronta a dare vita a una nuova emozionante stagione. La prima gara dell'anno vede contrapposte Messina e Crotone, due squadre con un passato in Serie A ma che nel corso degli anni sono scivolate qualche gradino più in basso.

L'ambizione di entrambe le squadre è quella di competere ad alti livelli e giocarsi la Serie B, rendendosi protagoniste del campionato e pronte a raccogliere quanti più punti possibili per raggiungere l'obiettivo.

L'ultimo precedente in campionato tra le due squadre risale alla Serie B 2001/2002, quando nella sfida del girone di ritorno i siciliani si imposero per 2-0. C'è stato poi un confronto in Coppa Italia nel 2004 che vide ancora una volta il Messina imporsi sugli avversari, ma stavolta per 1-0.

ORARIO MESSINA-CROTONE

La gara si disputerà domenica 4 settembre 2022 alle ore 20.30. A fare da cornice a Messina-Crotone lo stadio San Filippo Franco Scoglio di Messina.

DOVE VEDERE MESSINA-CROTONE IN TV

Il match della prima giornata di campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta da Eleven Sports. Per vederlo in tv bisognerà dunque accedere all'app della piattaforma da smart tv.

MESSINA-CROTONE IN DIRETTA STREAMING

Eleven Sports permette di seguire l'incontro anche in streaming, scaricando l'app per smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA-CROTONE

MESSINA (3-4-2-1): Daga; Trasciani, Camilleri, Fili; Konate, Marino, Fofana, Versienti; Grillo, Catania; Balde. All Auteri.

CROTONE(4-3-3): Branduani; Calapai,Golemic,Cuomo,Giron; Petriccione, Awua,Tribuzzi; Chiricò, Tumminello, Kargbo. All. Lerda