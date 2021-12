Messina-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MESSINA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Messina-Catania

Data: 19 dicembre 2021

Orario: 14:30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (Canale 255 del satellite, canale 486 del digitale terrestre)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Altro Derby in Sicilia nel giro di una settimana: il Messina ospita il Catania al San Filippo per l'ultima giornata d'andata del Girone C di Serie C.

I giallorossi vivono un momento molto delicato: al di là delle incognite societarie legate allo scontro tra proprietà e ex dirigenza, in settimana è stato esonerato Ezio Capuano. La panchina è stata affidata momentaneamente a Ezio Raciti, che in carriera ha già battuto il Catania nella stagione 2018/19. I risultati, poi, sono poco confortanti: il Messina si trova ultimo in classifica e non vince dallo scorso 31 ottobre, ovvero dal successo contro il Campobasso.

Dall'altro lato c'è un Catania sicuramente rivitalizzato dalla vittoria nel Derby contro il Palermo al Massimino, ma sempre alle prese con i soliti problemi societari. La proprietà ha ottemperato alle scadenze federali previste per giorno 16 dicembre, ma manca sempre meno all'udienza in Tribunale che deciderà il destino del club: intanto la formazione di Baldini, contando anche su un super Luca Moro, continua a far bene sul campo, nonostante tutto.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Messina-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO MESSINA-CATANIA

Il Derby tra Messina e Catania, in programma domenica 19 dicembre 2021, si giocherà allo stadio "San Filippo" di Messina: il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30.

DOVE VEDERE MESSINA-CATANIA IN TV

Ci sono diversi modi per seguire in diretta TV la gara tra Messina e Catania: la sfida verrà trasmessa sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport (canale 255 del satellite e 486 del digitale terrestre).

Un'alternativa è rappresentata da Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento.

MESSINA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Messina-Catania verrà trasmessa in diretta streaming tramite Sky Go, app di Sky: dopo aver fatto l'accesso con le proprie credenziali, bisognerà, se in possesso dell'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming anche su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Poi selezionare l'evento.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI MESSINA-CATANIA

Ezio Raciti potrebbe puntare su una formazione basata sulla difesa a 3, in continuità con il suo predecessore: Lewandowski andrà in porta, con Mikulic, Carillo e Celic in difesa. Fazzi, Konate, Fofana, Simonetti e Russo in Mediana, dietro a Catania e Adorante.

Francesco Baldini senza gli squalificati Monteagudo e Russini: tra i pali Sala, con Calapai, Ercolani, Claiton e Ropolo in difesa. Mediana confermata: Rosaia, Maldonado (comunque in ballottaggio con Cataldi) e Greco agiranno dietro al tridente Biondi-Moro-Russotto.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Mikulic, Carillo, Celic; Fazzi, Konate, Fofana, Simonetti, Russo; Catania, Adorante. All. Raciti

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Claiton, Ropolo; Rosaia, Maldonado, Greco; Biondi, Moro, Russotto. All. Baldini