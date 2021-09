Messina-Bari dove vederla: Rai, Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Messina-Bari è una delle partite più interessanti del 6° turno di Serie C: le informazioni sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

MESSINA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Messina-Bari

Messina-Bari Data: 29 settembre 2021

29 settembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports

Capolista del girone C della Serie C, il Bari vuole provare ad aumentare i ritmi. La formazione pugliese va a Messina per proseguire il trend che le ha consentito di raccogliere 11 punti nelle prime 5 giornate di campionato.

Il Bari è in realtà reduce da un deludente 1-1 interno contro la Paganese: i Galletti sono passati immediatamente in vantaggio con l'ex interista Ruben Botta, venendo però raggiunti da Firenze a un quarto d'ora dalla fine e sbagliando un rigore con Antenucci.

Sta peggio il Messina, che fino a questo momento ha vinto una volta soltanto. Nell'ultima uscita i neopromossi siciliani hanno perso per 2-1 in rimonta in casa del Picerno, nonostante l'iniziale vantaggio messo a segno dall'ex Inter e Parma Adorante (poi espulso).

In questa pagina tutte le informazioni su Messina-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MESSINA-BARI

Messina-Bari, match valido per la sesta giornata del girone C della Serie C (primo turno infrasettimanale della stagione), si giocherà nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 settembre allo Stadio Comunale Franco Scoglio di Messina. Il calcio d'inizio della sfida tra siciliani e pugliesi è in programma alle ore 18.

La gara tra Messina e Bari sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C ed è fruibile, tramite abbonamento o acquisto del singolo evento, su una moderna smart tv.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro di Messina-Bari su Rai Sport o su Sky Primafila.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Messina-Bari sarà trasmessa da Eleven Sports attraverso il proprio sito oppure scaricando l'app della piattaforma su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Anche in questo caso, si potrà sottoscrivere un abbonamento o acquistare il singolo evento.

MESSINA (4-4-2): Lewandowski; Morelli, Fantoni, Carillo, Sarzi Puttini; Simonetti, Fofana, Damian, Catania; Busatto, Vukusic.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, De Risio, D'Errico; Botta; Antenucci, Simeri.