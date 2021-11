MESSINA-AVELLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Messina-Avellino

Messina-Avellino Data: 14 novembre 2021

14 novembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Sky Sport (251 satellite), Eleven Sports

Sky Sport (251 satellite), Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, SkyGo, 196 Sports

Il Messina prova a mettersi alle spalle la sconfitta contro il Catanzaro giunta in circostanze rocambolesche (partita iniziata in ritardo per via di una positività al Covid-19). I biancoscudati affrontano al San Filippo-Franco Scoglio l'Avellino che sta risalendo lentamente la classifica dopo un inizio di campionato complicato. I peloritani hanno conqustato 12 punti fin qui frutto di 3 pareggi, 3 sconfitte e 7 sconfitte con 15 reti fatte e 22 subite. Nelle ultime cinque gare sono due le vittorie con due sconfitte e un pareggio.

Meglio l'Avellino con 20 punti in classifica, settimo posto, ma anche tre punti di distanza dal secondo posto occupato da Catanzaro, Palermo e Monopoli. Sono 4 le vittorie conquistate, 8 i pareggi e solo una sconfitta subita. 14 le reti fatte e 9 quelle subite.

In casa, il Messina ha totalizzato 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte con 5 reti fatte e 6 subite. In trasferta, invece, l'Avellino ha conquistato 5 punti con 5 pareggi e 1 sconfitta con 5 reti fatte e 6 subite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Messina-Avellino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MESSINA-AVELLINO

Il match tra Messina e Avellino giocherà domenica 14 novembre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 17.30. La gara verrà disputata allo stadio "Franco Scoglio" di Messina.

Messina-Avellino sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. La gara sarà visibile su Sky: sull'emittente satellitare servirà sintonizzarsi sul canale 251.

Messina-Avellino verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero. Niente diretta streaming su Rai Sport, mentre sarà possibile vedere la gara su SkyGo per gli abbonati a Sky.

3-5-2 per il Messina con Lewandowski in porta, Celic, Carillo e Fazzi in difesa. Morelli, Simonetti, Fofana, Marginean e Goncalvaes in mediana con Adorante e Catania coppia d'attacco.

4-2-3-1 per l'Avellino con Forte in porta, Ciancio, Bove, Sbraga e Tito in difesa. Aloi e D'Angelo in mezzo. Micovschi, Kanoute e Di Gaudio alle spalle di Plescia.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Celic, Carillo, Fazzi; Morelli, Simonetti, Fofana, Marginean, Goncalves; Adorante, Catania.

AVELLINO (4-2-3-1) Forte; Ciancio, Bove, Sbraga, Tito; Aloi, D'Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio, Plescia