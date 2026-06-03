Coppa del Mondo - Mondiali - Girone A Mexico City Stadium

Messico-Sudafrica si giocherà l'11 giugno 2026 alle 14:00 EST (20:00 GMT).

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Messico vs Sudafrica: contesto della partita

Le due squadre apriranno i Mondiali 2026 all’Estadio Azteca di Città del Messico, proprio come fecero nel 2010 in Sudafrica, quando Simphiwe Tshabalala siglò il primo storico gol della competizione africana. Nel 2026, il Messico – co-padrone di casa e 15ª nel ranking FIFA – cercherà di iniziare la sua campagna con una vittoria sui Bafana Bafana, 60ª nel mondo.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Messico?

L’esperto CT 67enne Javier Aguirre, al suo terzo mandato, si affiderà soprattutto all’attaccante Raul Jiménez. Il 34enne del Fulham vanta 125 presenze in nazionale, primato tra i giocatori in attività. Dalla panchina potrebbe invece subentrare il giovane talento del Club Tijuana Gilberto Mora, pronto a incidere a gara in corso.

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Aguirre, già c.t. di Giappone ed Egitto e tecnico di vari club in Messico e Spagna (tra cui Atlético Madrid ed Espanyol), può contare anche sullo spagnolo naturalizzato Alvaro Fidalgo e sul colombiano naturalizzato Julián Quiñones. Aguirre, già ct nel 2002 e nel 2010, ha convocato anche il centrocampista di origine spagnola Álvaro Fidalgo e l’attaccante di origine colombiana Julián Quiñones, entrambi naturalizzati e titolari.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Sudafrica?

L'allenatore del Sudafrica, il 74enne belga Hugo Broos, ha conquistato la stima dei tifosi dei Bafana Bafana. Ha guidato la squadra alle semifinali della Coppa d'Africa 2023, chiudendo al terzo posto, e l'ha qualificata ai Mondiali per la prima volta dopo 16 anni. Broos ha già vinto la Coppa d'Africa col Camerun nel 2017 e cinque titoli in Belgio. Il gruppo dei Bafana Bafana include molti giocatori locali, tra cui otto dell'Orlando Pirates campione in carica.

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In mediana spicca il metronomo del Mamelodi Sundowns Teboho Mokoena, affiancato dal talento degli Orlando Pirates Relebohile Mofokeng, 21 anni. In difesa emerge il 20enne Mbekezeli Mbokazi, già visto come futuro capitano. L’attaccante del Burnley Lyle Foster guiderà l’attacco con pressing costante, incursioni profonde e gioco di collegamento. Occhio anche al 22enne Olwethu Makhanya, della MLS Philadelphia Union.

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Convocati del Messico per il Mondiale

Portieri: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Difensori: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Mosca), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Centrocampisti: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atene), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Mosca).

Attaccanti: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

Il Messico, che ospiterà i Mondiali 2026 insieme a Stati Uniti e Canada, è già qualificato di diritto.

Essendo il Messico uno dei paesi organizzatori dei Mondiali 2026, insieme a Stati Uniti e Canada, El Tri è già qualificato.

Rosa del Sudafrica ai Mondiali

Portieri: Ronwen Williams (Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Difensori: Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Aubrey Modiba (Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampisti: Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Attaccanti: Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (tutti dei Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (tutti dei Pirates).

Il percorso dei Bafana verso i Mondiali

La qualificazione dei Bafana Bafana ai Mondiali 2026 è un risultato straordinario. Hanno chiuso al primo posto nel Gruppo C delle qualificazioni CAF, staccando il biglietto per la fase finale per la prima volta dal 2010. Solo la prima di ciascun girone accedeva direttamente e i Bafana Bafana, tenendo dietro la Nigeria finalista della Coppa d'Africa, hanno conquistato il pass per il 2026.

Notizie sulla squadra e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Testa a testa

MEX Ultime 2 partite SDA 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Sudafrica 1 - 1 Messico

Sudafrica 2 - 1 Messico 2 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Classifica

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