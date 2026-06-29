Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Mexico City Stadium

Messico-Ecuador si giocherà il 30 giugno 2026 alle 21:00 EST (02:00 GMT del 1° luglio).

Il Messico ospiterà l’Ecuador nei sedicesimi di finale dei Mondiali.

Il Messico, co-organizzatore del torneo, torna all’iconico Stadio Azteca di Città del Messico: chi vince affronterà Inghilterra o Repubblica Democratica del Congo negli ottavi. Quali tifosi esulteranno al fischio finale?

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Il Messico, quasi perfetto, sarà difficile da battere

La squadra di Javier Aguirre ha vinto tutte e tre le partite del girone senza subire gol e arriva a questo incontro con sei successi di fila. L’ultima sconfitta risale all’ultima gara del 2025; da allora nove vittorie e due pareggi. In questo parziale ha incassato solo due reti. El Tri sogna di eguagliare, o persino superare, i quarti di finale del 1970 e del 1986, quando organizzò il torneo. Sono infatti la prima nazione a ospitare il torneo per tre volte. Aguirre potrebbe lanciare dal 1’ il diciassettenne Gilberto Mora, già entrato nella storia come il più giovane esordiente messicano in Coppa del Mondo, ma è più probabile che il talento di Tijuana parta dalla panchina.

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L’Ecuador si qualifica all’ultimo minuto

La squadra di Sebastián Beccacece ha faticato nella fase a gironi, restando a reti inviolate nelle prime due gare, ma ha chiuso con un inatteso 2-1 sulla Germania che le ha aperto le porte degli ottavi come migliore terza. Quel successo ha interrotto una striscia di nove match senza vittorie contro squadre europee. L’unico precedente a eliminazione diretta ai Mondiali è la sconfitta per 1-0 contro l’Inghilterra nel 2006. È solo la seconda volta che l’Ecuador supera il girone: se serve un eroe, occhio a Nilson Angulo. Il 23enne del Sunderland ha segnato in tre delle ultime sei presenze in nazionale.

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Probabile formazione del Messico

Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

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Probabile formazione dell’Ecuador

Galindez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Statistiche chiave Messico-Ecuador

Il Messico non ha subito gol dal 47° minuto in poi nelle ultime 11 partite.

Da paese ospitante ai Mondiali ha perso solo una delle 12 partite (8 vittorie, 3 pareggi).

L’Ecuador non ha subito 2 o più gol in nessuna delle ultime 26 partite.

In 13 delle ultime 16 gare dell’Ecuador il totale dei gol è stato inferiore a 2,5.

In 28 precedenti confronti il Messico ha vinto 17 volte, l’Ecuador 4 e 7 match sono terminati in parità.

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La rosa messicana conta 26 giocatori:

Portieri: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Difensori: Jorge Sánchez (PAOK), Israel Reyes (Club América), César Montes (Lokomotiv Mosca), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ).

Centrocampisti: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atene), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Álvarez (West Ham), Obed Vargas (Atlético Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chávez (Dinamo Mosca).

Attaccanti: César Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara), Santiago Giménez (AC Milan), Raúl Jiménez (Fulham).

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La rosa di 26 giocatori dell’Ecuador

Portieri: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Difensori: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Pervis Estupiñán (AC Milan), Félix Torres (Internacional), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).

Centrocampisti: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atlético Mineiro), Kendry Paez (River Plate, in prestito dal Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Attaccanti: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Anversa), Jeremy Arevalo (Stoccarda).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Il Messico, guidato da Javier Aguirre, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate per “El Tri”, e la probabile formazione titolare non è ancora stata resa nota. Anche l’Ecuador di Sebastián Beccacece non registra assenze o problemi disciplinari. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio, appena disponibili le informazioni ufficiali.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Storia degli scontri diretti

L’ultimo incontro, un’amichevole dell’ottobre 2025, è finito 1-1. In precedenza le squadre avevano pareggiato 0-0 alla Copa América del luglio 2024. Negli ultimi cinque incroci il Messico ha vinto due volte, l’Ecuador una, con due pareggi. Il Messico ha vinto 3-2 in un’amichevole del 2019; l’Ecuador ha risposto con un 3-2 nel 2021.

Classifica

Il Messico ha chiuso al primo posto nel Gruppo A, l’Ecuador al terzo nel Gruppo E.