Messico vs Corea del Sud: anteprima dei Mondiali FIFA 2026. Tutto quello che c'è da sapere

Il calcio d'inizio di Messico-Corea del Sud è previsto per il 18 giugno 2026 alle 21:00 (EST) e per il 19 giugno 2026 alle 01:00 (GMT).

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Messico vs Corea del Sud: contesto della partita

La partita a Jalisco è decisiva per il comando del Gruppo A. Entrambe le squadre arrivano da vittorie all’esordio: il Messico, co-padrone di casa, ha battuto 2-0 il Sudafrica grazie al sostegno del pubblico, mentre la Corea del Sud ha rimontato 2-1 la Repubblica Ceca. Entrambe sanno che slancio psicologico e rapido recupero fisico saranno decisivi per le loro ambizioni nella fase a eliminazione diretta.

L’esperto CT messicano Javier Aguirre vuole confermare il vantaggio nel girone. Si affida a una squadra equilibrata e dinamica, trascinata dai gol di Julián Quiñones e Raúl Jiménez, per controllare il possesso, sfruttare il fattore campo e imporre un ritmo che possa logorare gli avversari. Di fronte avranno una Corea del Sud solida e tecnica, capace di rimontare lo svantaggio iniziale all’esordio. Guidati dall’ispirazione di Hwang In-beom e dalla minaccia costante di Son Heung-min, i Taegeuk Warriors possono contare su una difesa solida e su un letale contropiede, armi che potrebbero fare la differenza.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Messico 2-0 Sudafrica

La squadra di Javier Aguirre ha sfruttato il fattore campo all’esordio, sostenuta da un pubblico caloroso, e ha battuto 2-0 il Sudafrica. Julián Quiñones ha sbloccato il match dopo otto minuti. Con il Sudafrica che perdeva pezzi per le espulsioni di Sphephelo “Yaya” Sithole e Themba Zwane, il Messico restava calmo. Raúl Jiménez chiudeva i conti al 66’, ma l’espulsione di César Montes nel finale smorzava la festa.

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Corea del Sud 2-1 Repubblica Ceca

I Taegeuk Warriors hanno mostrato grande carattere a Guadalajara, rimontando nel secondo tempo e battendo la Repubblica Ceca 2-1. In svantaggio al 58’ per il gol di Ladislav Krejčí, la Corea del Sud ha reagito subito. Hwang In-beom ha pareggiato al 66', poi l'attaccante subentrato Oh Hyeon-gyu ha firmato il 2-1 al 79', regalando i primi tre punti.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Messico (Javier Aguirre): riorganizzazione difensiva e disciplina tattica

Javier Aguirre non deve cambiare il pressing aggressivo che ha travolto il Sudafrica 2-0 a Città del Messico, ma deve risolvere subito un problema disciplinare: il centrale César Montes è stato espulso al 91' nella gara d'esordio, lasciando un vuoto pericoloso contro la rapidità coreana.

Senza Montes, Aguirre dovrà riorganizzare la coppia centrale, arretrando forse Edson Álvarez o inserendo un nuovo partner per Johan Vásquez. Contro la rapidità coreana, la difesa non può salire troppo. I centrocampisti Érik Lira e Álvaro Fidalgo dovranno mantenere una rigorosa disciplina posizionale per proteggere la nuova coppia centrale e impedire a Son Heung-min e Lee Kang-in di sfruttare i contropiedi.

Corea del Sud (Hong Myung-bo): difesa aerea e controllo prolungato del centrocampo

La squadra di Hong Myung-bo ha mostrato grande carattere rimontando 2-1 la Repubblica Ceca, ma ora serve un netto miglioramento nella difesa su piazzati e cross. A Guadalajara i coreani hanno dominato, poi al 58’ sono andati sotto per un’ingenuità aerea, subendo la testa di Ladislav Krejčí su una semplice rimessa lunga.

Contro una squadra come il Messico, che vive di cross pericolosi dalle fasce – come quello di Roberto Alvarado che ha servito Raúl Jiménez per il raddoppio alla prima giornata – la difesa sudcoreana non può distrarsi. Il centrale Kim Min-jae deve comandare l’area con autorità, chiedendo ai terzini un marcamento più stretto per neutralizzare lo schema messicano. Invece di aspettare le sostituzioni tattiche, come quella di Oh Hyeon-gyu, Hwang In-beom e Paik Seung-ho devono prendere in mano il centrocampo fin dall’inizio, spegnendo l’entusiasmo del pubblico messicano.

Quali sono le ultime notizie sulle squadre in vista della seconda giornata?

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Notizie sulla squadra del Messico

In vista della trasferta a Guadalajara, Javier Aguirre deve riorganizzare la difesa: il centrale César Montes è squalificato per la seconda giornata e lascia un vuoto nel cuore della retroguardia. Probabile che Aguirre scelga Edson Álvarez, arretrandolo per affiancare Johan Vásquez, o che modifichi la linea per contenere la velocità dell’attacco asiatico.

La nota positiva è che il resto di El Tri è uscito dall'esordio senza nuovi infortuni. Julián Quiñones e Raúl Jiménez restano sicuri in attacco, avendo già segnato all’esordio. Sulle fasce, Roberto Alvarado e César Huerta premono per giocare di più e dare slancio a un attacco che punta alla qualificazione anticipata agli ottavi.

Notizie sulla Corea del Sud

Hong Myung-bo, invece, può contare su un gruppo al completo: dopo il 2-1 alla Repubblica Ceca i Taegeuk Warriors non hanno nuovi infortuni né squalifiche.

In attacco, il tecnico valuta se lanciare dal 1’ Oh Hyeon-gyu, match-winner contro la Repubblica Ceca. Intanto il capitano Son Heung-min e il centrocampista Lee Kang-in, usciti indenni dall’esordio intenso, guideranno la transizione rapida necessaria per punire la difesa messicana.

Messico-Corea del Sud: i duelli chiave

Raúl Jiménez vs. Kim Min-jae

Reduce da un preciso colpo di testa sul secondo palo contro il Sudafrica, Raúl Jiménez resta il faro emotivo e tattico dell’attacco di Javier Aguirre. Il 4-3-3 messicano sfrutta la sua capacità di giocare di spalle, bloccare i centrali e servire le ali come Roberto Alvarado e Julián Quiñones. Per superare una difesa asiatica molto disciplinata, dovrà usare la sua esperienza per creare spazi in area.

A marcarlo sarà il centrale Kim Min-jae, punto fermo della difesa coreana. Nonostante la rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca, la Corea ha sofferto sui cross e sulle palle inattive, come dimostra il colpo di testa concesso a Ladislav Krejčí su una rimessa lunga. Kim dovrà comandare l’area, prevalere nei duelli aerei e organizzare i terzini per chiudere gli spazi.

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Lee Kang-in vs Érik Lira

Lee Kang-in, motore creativo della Corea del Sud, ha guidato la rimonta a Guadalajara. Con il suo talento e la sua visione, sfrutterà gli spazi lasciati dalla difesa messicana per lanciare rapidi contropiedi a Son Heung-min e Oh Hyeon-gyu.

A interrompere questa linea creativa proverà Érik Lira, l’ancora del centrocampo messicano. Con il centrale César Montes squalificato, il suo “lavoro sporco” davanti a una difesa riorganizzata è fondamentale. Lira dovrà mantenere una posizione disciplinata, pressare i passaggi di Lee e marcare gli inserimenti ritardatari a centrocampo per evitare spazi centrali.

Come si delineano le combinazioni del Gruppo A?

Dopo le vittorie all’esordio, il Gruppo A è già una sfida per la vetta. Il Messico guida il girone con +2 gol di differenza grazie al 2-0 sul Sudafrica, mentre la Corea del Sud segue con tre punti dopo il 2-1 sulla Repubblica Ceca. Chi vince stasera a Guadalajara vola agli ottavi.

Se il Messico vince

Una seconda vittoria porterebbe la squadra di Javier Aguirre a 6 punti, garantendo a El Tri l'accesso agli ottavi con una giornata d'anticipo. A seconda dell’altro match, potrebbe anche significare la vetta solitaria del girone. In tal caso il Messico potrebbe far riposare i titolari nell’ultima giornata contro la Repubblica Ceca, trasferendo tutta la pressione sulla Corea del Sud.

Se la Corea del Sud vincesse

Con tre punti, i TaegukWarriors salirebbero a sei, agguantando la vetta e la qualificazione. Un pareggio nell’ultima gara contro il Sudafrica basterebbe poi per confermare il primo posto. In tal caso il Messico resterebbe a 3 punti e dovrebbe battere la Repubblica Ceca nell’ultima giornata per evitare gli spareggi.

In caso di pareggio

Un pari a Guadalajara porterebbe entrambe a quattro punti, lasciando il destino nelle loro mani. In tal caso nessuna delle due conquisterebbe subito il primo posto, ma entrambe resterebbero in corsa per il passaggio del turno. All’ultima giornata al Messico basterebbe un pari contro la Repubblica Ceca per la qualificazione, e lo stesso varrebbe per la Corea del Sud contro il Sudafrica, con la differenza reti a decidere la classifica finale.

Notizie sulle squadre e formazioni

Il Messico, guidato da Javier Aguirre, scenderà in campo nel Gruppo A. Al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche per El Tri, e la probabile formazione non è stata ancora resa nota. Aggiornamenti verranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Stessa situazione per la Corea del Sud: il ct Myung-Bo Hong non ha ancora comunicato infortuni, squalifiche o una probabile formazione. Nuovi aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizione

Il Messico è in forma: ha vinto quattro delle ultime cinque gare, pareggiandone una. Nell’esordio ai Mondiali l’11 giugno ha battuto 2-0 il Sudafrica, mentre il 5 giugno ha superato 5-1 la Serbia in amichevole. L’unico passo falso è stato il 1-1 col Belgio ad aprile. In queste cinque gare ha segnato 11 gol e incassati 3.

La Corea del Sud ha vinto tre delle ultime cinque gare: l’ultima, in rimonta, per 2-1 sulla Repubblica Ceca il 12 giugno nell’esordio mondiale, e prima ancora 5-0 su Trinidad e Tobago il 31 maggio. Le due sconfitte sono arrivate per 1-0 contro l’Austria e per 4-0 contro la Costa d’Avorio, entrambe in amichevoli a marzo. La Corea ha segnato nove gol e ne ha subiti sei in cinque match.

Testa a testa

L'ultimo incontro, un'amichevole del 10 settembre 2025, è terminato 2-2. In precedenza il Messico aveva vinto 3-2 in un'amichevole nel novembre 2020. Negli ultimi cinque confronti il Messico ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria della Corea del Sud per 2-1 ai Mondiali 2018. In queste cinque gare il Messico ha segnato 11 gol e la Corea del Sud sette.

Classifica



