Messico U20-Italia U20 dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

L'Italia Under 20 debutta nei Mondiali in Polonia contro i pari età del Messico: dove vedere la partita in tv e streaming.

Debutto ai Mondiali Under 20 per l' di Nicolato, che affronta i pari età del nella prima gara del Girone B.

I Mondiali quest'anno si giocano in dal 23 maggio al 15 giugno. L'Italia nell'ultima edizione del 2017 si era classificata terza dietro e trascinata da Riccardo Orsolini, allora capocannoniere della manifestazione con 5 goal.

Quest'anno l'Italia è inserita nel Girone B insieme a Messico, e . Gli Azzurrini di Nicolato giocheranno la seconda gara domenica 26 maggio contro l'Ecuador.

In questa pagina tutte le informazioni su Messico U20-Italia U20: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

MESSICO U20-ITALIA U20: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Messico U20-Italia U20 DATA 23 maggio 2019, ore 18 DOVE Stadio Gosir, Gdynia ARBITRO - TV Sky, Rai STREAMING Sky Go, Rai Play

ORARIO MESSICO U20-ITALIA U20

Messico Under 20-Italia Under 20 si gioca giovedì 23 maggio ore 18 a Gdynia, Polonia.

Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva Messico U20-Italia U20 su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre).

La garà sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai su Rai Sport.

Gli abbonati a Sky potranno vedere Messico U20-Italia U20 in diretta su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. La partita sarà visibile in diretta streaming anche su Rai Play.

MESSICO U20-ITALIA U20 IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà Messico Under 20-Italia Under 20 in diretta testuale per tutta la giornata di giovedì 23 maggio: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca della gara minuto per minuto.

MESSICO (4-3-3): Higuera; Leon, Orona, Sepulveda, Alvarez; Meraz, Plascencia, Hernandez; Dominguez, Macias, Lainez.

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Pellegrini; Frattesi, Colpani, Alberico; Capone; Pinamonti, Scamacca.