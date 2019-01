Messico, Gerardo Martino è ufficialmente il nuovo commissario tecnico

L'ex Barcellona Gerardo Martino è diventato ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Messico. Ha guidato come nazionali Argentina e Paraguay.

Nuova panchina per Gerardo Martino. L'ex allenatore della nazionale argentina e del Barcellona è diventato ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Messico.

L'annuncio lo ha dato la stessa federazione messicana nel corso della conferenza stampa tenutasi nella giornata odierna. Queste le sue prime parole da selezionatore.

"Con i giocatori messicani che ci sono sparsi nelle diverse zone del mondo possiamo costituire veramente una bella nazionale. Abbiamo la voglia di confrontarci con le migliori nazionali per poter crescere. Speriamo di poter avere una squadra che possa essere protagonista".

Non è stata resa ancora nota la durata dell'accordo, ma sembra che possa essere sottoscritto almeno fino al mondiale del 2022 in Qatar. Prima di questa nuova opportunità l'ultima sua esperienza in panchina è stata quella con l'Atlanta United, che ha portato nel 2018 alla conquista del titolo MLS.