Messico, festa con donne e alcool prima del ko con l'Argentina

I giocatori della nazionale messicana sono stati fotografati in una festa poche ore prima dell'amichevole persa 4-0 contro l'Argentina.

Il viene travolto in amichevole dall' con la tripletta dell'interista Lautaro Martinez, ma la nazionale del Centro America è alle prese con un nuovo scandalo: i giocatori sono stati infatti fotografati poche ore prima del match in un bar mentre festeggiavano con donne e alcool.

I media e i tifosi messicani hanno diffuso le immagini e le storie pubblicate dalla modella argentina Maria del Mar Molar, dove è facile riconoscere alcuni giocatori della nazionale messicana divertirsi a una festa poco prima del fischio d'inizio.

Tra i presenti sono stati riconosciuti Guillermo 'Memo' Ochoa, i fratelli Giovanni e Jonathan Dos Santos, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Raul Jimenez e Jesus Gallardo.

Non è la prima volta che la squadra del Messico viene coinvolta in scandali di questo genere: nel 2018, pochi giorni prima della spedizione in per i Mondiali, i giocatori avevano partecipato a una festa con 30 prostitute, subito dopo l'amichevole con la .