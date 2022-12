Messico eliminato, Martino annuncia l’addio alla Nazionale: “Contratto scaduto a fine gara”

Si chiude con l’eliminazione a Qatar 2022 l’avventura di Gerardo Martino alla guida del Messico: “Abbiamo fallito e mi assumo la responsabilità”.

Si è chiusa con la vittoria contro l’Arabia Saudita l’avventura di Gerardo Martino alla guida del Messico. Una vittoria amara quella ottenuta mercoledì sera da ‘El Tri’, visto che non è bastata a garantire la qualificazione agli ottavi di finale dei Campionati del Mondo 2022.

La Nazionale messicana si è classificata al terzo posto nel Gruppo C alle spalle di Argentina e Polonia (stessi punti di Lewandowski e compagni ma differenza reti sfavorevole) ed è proprio questo risultato a porre fine ad un ciclo iniziato il 7 gennaio 2019.

‘El Tata’ Martino, parlando dopo il 2-1 contro l’Arabia Saudita, si è assunto le responsabilità per il mancato approdo agli ottavi di finale di Qatar 2022.

“Stiamo provando una terribile delusione e tanta frustrazione ed il primo responsabile di tutto questo sono io. E’ una cosa che mi causa tanta tristezza, ma mi assumo pienamente la responsabilità di questo fallimento”.

Il tecnico argentino ha quindi annunciato la fine della sua esperienza sulla panchina del Messico.

“Il mio contratto è scaduto nel momento in cui l’arbitro ha decretato la fine della partita e non c’è altro da dire”.

Martino ha anche voluto ringraziare la Federazione calcistica messicana.

“Da quando sono arrivato mi è stato sempre concesso di lavorare in totale libertà e senza interferenze da parte di nessuno. Per questo motivo ringrazio il presidente e tutti i dirigenti”.

Il bilancio di Gerardo Martino alla guida del Messico parla di 41 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte ed una Gold Cup messa in bacheca nel 2019. La Nazionale ‘El Tri’, per la prima volta dal 1990 (in quell’anno non prese parte ai Mondiali) non ha superato la fase a gironi di un Campionato del Mondo.