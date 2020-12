Messias rivelazione del Crotone: nel 2013 consegnava frigoriferi

Junior Messias ha già segnato cinque goal in questa stagione, ma il suo è uno sviluppo 'tardivo': nel 2013 faceva ancora il fattorino.

Non stiamo parlando di un giovane talento in rampa di lancio. Anche se il talento, certamente, non manca a Junior Messias. L'attaccante del non è un giovane in erba, visto che ha già i suoi 29 anni (quasi 30 visto che li farà l'uno gennaio), ma questo è il suo primo anno in .

E sta stupendo tutti a suon di dribbling e goal (già cinque in questa prima parte di stagione in Serie A). Se il Crotone lotta per un posto in Serie A anche nella prossima annata, gran parte del merito è proprio di Junior Messias.

Che tra l'altro ha scoperto molto tardi di poter giocare a calcio ad alti livelli. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', fino a qualche anno fa, di giorno, Messias faceva il fattorino, consegnando frigoriferi per le case di .

Altre squadre

Di sera invece si allenava in modo amatoriale. Giocava al Cit di Corso Ferrucci, abitava a un quarto d’ora di macchina dall’Allianz Stadium di Torino e viveva a “Barriera di Milano”. Adesso a distanza di sette anni circa, gioca e stupisce in Serie A.

Un sogno che sembrava ormai svanito per la sua vita e per la sua carriera, fino al 2015 quando, in occasione di una partita, viene notato dal tecnico del Casale Ezio Rossi, che gli fa firmare il primo contratto e lo porta all'esordio in Eccellenza. Il resto è storia, ma ancora da scrivere in gran parte.