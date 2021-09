Messias si presenta al Milan: "E' il massimo, spero di infiammare San Siro"

Conferenza di presentazione per il brasiliano: "La notte del mio arrivo non ho dormito, non sento la responsabilità di essere brasiliano".

Un trequartista per il Milan, dalla Serie B. Un giocatore che per anni ha lavorato come operaio in Italia, prima della scalata verso il successo. Junior Messias è approdato a sorpresa in rossonero, deciso a completare la sua storia grandiosa, dai dilettanti alla Champions League.

Sbarcato a Milano per poco meno di 3 milioni più 5 per il riscatto e 1 di bonus, Messias è stato presentato alla stampa nel pomeriggio di venerdì, in attesa di mettersi a disposizione di Pioli per la gara contro la Lazio del prossimo 12 settembre, dopo la sosta per le Nazionali.

Emozionato, felice e conscio delle sue qualità, Messias non vede l'ora di iniziare: classe 1991, cinque anni fa giocava nel Casale, in Eccellenza (la quinta serie), approdando in Serie A con il Crotone nel 2020, dopo averla spinta grazie a goal e assist. Nove reti nella passata annata e chiamata da parte di Maldini.

Ora il Milan, un sogno:

"La notte del mio arrivo? Non ho dormito. Alle 2 mi ha chiamato il mio procuratore per darmi la notizia. Poi ho parlato con tutti, anche con Maldini. Ero felicissimo. Arrivare a Milanello, trovare giocatori importanti e un allenatore, è un'emozione che si prova poche volte nella vita. Sono contento di essere qui".

Messias è l'ultimo di una lunga serie di brasiliani che hanno fatto la storia in rossonero, da Kakà a Ronaldinho:

"Essere qui è il massimo della vita. Sento la responsabilità per i miei connazionali che sono passati qui? No, io gioco a calcio perchè mi piace. Essere o meno brasiliano non fa differenza. Il calcio è cambiato tanto, non sento questa responsabilità. Devo pensare solo dare il mio meglio per il Milan".

Su di lui c'erano diverse squadre, tra cui alcune di Serie B:

"Il Monza e altre. Ma quando arriva il Milan le altre passano in secondo piano. Il mio sogno è vincere la Champions League e lo Scudetto, ci proveremo. Spero di infiammare San Siro".

Fuoco alle polveri.